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«Ну как так можно?»: поступок учительницы шокировал приморцев
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«Ну как так можно?»: поступок учительницы шокировал приморцев 

Primpress 30 минут назад
Фото: Primpress
Жители Приморья обсуждают поступок местной учительницы, которая подвергла детей опасности, сообщает PRIMPRESS.
Инцидент произошел в Артеме. По словам очевидцев, учительница одной из местных школ поленилась пройти лишние 50 метров до пешеходного перехода и повела группу маленьких детишек прямо посреди дороги, в неположенном месте. «Какое право имела женщина рисковать жизнями чужих детей, за которых она должна нести ответственность?», — задаются вопросом авторы опубликованного в соцсетях ролика.
В комментариях к видео пользователи требовали уволить женщину. «Как так можно было поступить?», «Я в шоке», «Ужас», «Видео в полицию, а училку — уволить» — наперебой пишут юзеры.
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