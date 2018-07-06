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150-килограммовая блогер вышла на улицу в бикини и стала жертвой домогательств
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150-килограммовая блогер вышла на улицу в бикини и стала жертвой домогательств 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американская плюс-сайз модель Анна О'Брайен (Anna O'Brien) подверглась сексуальным домогательствам во время фотосессии в бикини на Таймс-сквер. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
Со слов 33-летней О'Брайен, это был самый тяжелый опыт в ее жизни. «Я стояла на Таймс-сквер в бикини и позировала для фотосессии. В самом начале я чувствовала себя действительно разбитой. Не потому, что надо мной издевались, а потому, что меня активно сексуализировали несколько наблюдающих за этим мужчин», — подписала она фотографию.
Модель добавила, что это было довольно странно, ведь неподалеку от нее стояли две почти обнаженные девушки — их тела были лишь украшены боди-артом. Но внимание все же было приковано к ней. О'Брайен заметила, что слова, сказанные в ее адрес, были столь выразительными, что она физически ощутила тошноту.
Позднее модель написала колонку для журнала Cosmopolitan, где рассказала, что прохожие предлагали ей «похлопать задницей», полизать ее ноги, а также «намазать маслом» ее «печенье». Девушка еле сдержала слезы: она была готова к оскорблениям из-за своего лишнего веса, но не к сексуальным домогательствам.
О'Брайен совладала со своими эмоциями и гневно ответила обидчикам. «Вы омерзительны. Пожалуйста, остановитесь», — заявила она. Свой пост в Instagram девушка заключила мыслью, вдохновленной пережитым опытом: «Ты существуешь не для того, чтобы доставлять удовольствие кому-то другому… Ты существуешь, чтобы изменить мир». Поклонники с восторгом приняли рассказ О'Брайен и поддержали ее.
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