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Крепкие семейные отношения, которые зародились на работе
ТРК Губерния
26 минут назад
Женский форум
Не только производят топливо, но и объединяют людей. В преддверии праздника семьи, любви и верности наши корреспонденты отправились на одно из крупнейших предприятий региона. Секреты семейного счастья узнали у супружеских пар Куйбышевского НПЗ.
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