Крепкие семейные отношения, которые зародились на работе

Не только производят топливо, но и объединяют людей. В преддверии праздника семьи, любви и верности наши корреспонденты отправились на одно из крупнейших предприятий региона. Секреты семейного счастья узнали у супружеских пар Куйбышевского НПЗ.