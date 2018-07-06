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Крепкие семейные отношения, которые зародились на работе
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Крепкие семейные отношения, которые зародились на работе 

ТРК Губерния 26 минут назад
Не только производят топливо, но и объединяют людей. В преддверии праздника семьи, любви и верности наши корреспонденты отправились на одно из крупнейших предприятий региона. Секреты семейного счастья узнали у супружеских пар Куйбышевского НПЗ.
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