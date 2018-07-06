Пока ты спал: топ новостей за 29 июня — 6 июля одной строкой

За эту неделю произошло много интересных событий. Если ты что-то упустил, читай этот материал.

Милана Кержакова публично извинилась за обман

Скандал в семье Кержаковых, кажется, позади. Милана (24) сделала откровенное признание, что проходила лечение в наркологической клинике, и даже встретилась с сыном.

Да, с Джонни Деппом (55) Ванесса (45) никогда не состояла в браке. Вышла замуж актриса за режиссера Самюэля Беншетри (45).

Мы победили! Итоги матча Россия-Испания

Команда России обыграла сборную Испании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Чемпионата мира. Гордимся! И ждем новую игру!

Слухи ходили давно, но подтвердились только сейчас.

Настя Ивлеева честно ответила на вопрос про отношения с Элджеем

А мы так ничего и не поняли. Вроде вместе.

Названо имя убийцы Тупака!

Спустя 22 года стало известно имя убийцы одного из самых популярных рэперов мира. Говорят, это племянник Тупака.

Покрасился и стал похож на Джастина Бибера (24). Главное, что Даше Клюкиной (24) нравится.

Пока все наши девушки сходят с ума по Игорю Акинфееву (32), решили рассказать про семью легенды футбола Зинедина Зидана (46), в особенности про его сына Луку (20).

Агата Муцениеце рассказала, почему они с Павлом Прилучным брали паузу в отношениях

Это не пиар, просто люди они «очень-очень-очень-очень разные».

Сколько Криштиану Роналду получил за переход в «Ювентус»?

Кажется, Криш (33) уходит из родного «Реала» . И заплатят ему за это очень много.

Виктория Короткова и Артем Юнусов снова замечены вместе

И, похоже, больше не скрывают свой роман.

У Дженнифер Лопес кольцо на том самом пальце!

Надеемся, скоро будет официальное подтверждение. Ждем!

Теперь ты в курсе!

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