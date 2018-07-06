За эту неделю произошло много интересных событий. Если ты что-то упустил, читай этот материал.
Милана Кержакова публично извинилась за обман
Скандал в семье Кержаковых, кажется, позади. Милана (24) сделала откровенное признание, что проходила лечение в наркологической клинике, и даже встретилась с сыном.
Ванесса Паради впервые вышла замуж!
Да, с Джонни Деппом (55) Ванесса (45) никогда не состояла в браке. Вышла замуж актриса за режиссера Самюэля Беншетри (45).
Мы победили! Итоги матча Россия-Испания
Команда России обыграла сборную Испании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Чемпионата мира. Гордимся! И ждем новую игру!
Лиам Пейн и Шерил Коул расстались
Слухи ходили давно, но подтвердились только сейчас.
Настя Ивлеева честно ответила на вопрос про отношения с Элджеем
А мы так ничего и не поняли. Вроде вместе.
Названо имя убийцы Тупака!
Спустя 22 года стало известно имя убийцы одного из самых популярных рэперов мира. Говорят, это племянник Тупака.
Егор Крид покрасился! Что думает Дарья Клюкина?
Покрасился и стал похож на Джастина Бибера (24). Главное, что Даше Клюкиной (24) нравится.
Сын Зинедина Зидана — просто красавчик!
Пока все наши девушки сходят с ума по Игорю Акинфееву (32), решили рассказать про семью легенды футбола Зинедина Зидана (46), в особенности про его сына Луку (20).
Агата Муцениеце рассказала, почему они с Павлом Прилучным брали паузу в отношениях
Это не пиар, просто люди они «очень-очень-очень-очень разные».
Сколько Криштиану Роналду получил за переход в «Ювентус»?
Кажется, Криш (33) уходит из родного «Реала». И заплатят ему за это очень много.
Виктория Короткова и Артем Юнусов снова замечены вместе
И, похоже, больше не скрывают свой роман.
У Дженнифер Лопес кольцо на том самом пальце!
Надеемся, скоро будет официальное подтверждение. Ждем!
Теперь ты в курсе!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/poka-ty-spal-top-novostej-za-29-iyunya-6-iyulya-odnoj-strokoj/