Отсутствие закладки спасло мать больного ребёнка

В действиях Екатирины Конновой не было состава преступления. О том, почему отмена уголовного дела в отношении матери тяжелобольного ребёнка правомерна рассказал News.ru адвокат Андрей Князев

Юрист объяснил, что в действиях женщины не было злого умысла, поэтому состав преступления отсутствует.

«Смотрите, когда кто-то забыл на улице телефон, а вы подобрали его и несёте в полицию. Если по дороге вас задерживает полиция, это не значит, что совершена кража. Так и эта женщина продавала лекарство, чтобы на полученные деньги купить другое, а не с целью передачи его другому лицу, которое использовало бы его в качестве наркотического вещества и ввело себя в состояние кайфа», — заметил эксперт.

По мнению адвоката, если бы женщина пыталась продать данное лекарство, например, в виде «закладки», с целью скрыть факт совершения сделки, тогда да, уголовное дело в отношении неё было бы оправдано.

«Она в открытом виде, разместила объявление на форуме для людей, страдающих этим заболеванием. Корыстного умысла заработать денег с продажи наркотического вещества у женщины не было. Уголовное дело изначально не должны были возбуждать. Наркотики распространяется совсем другими способами, другими людьми и за другие деньги».

Ранее News.ru рассказал, что с матери тяжелобольного ребёнка сняли обвинения.