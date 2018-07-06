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Отсутствие закладки спасло мать больного ребёнка
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Отсутствие закладки спасло мать больного ребёнка 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В действиях Екатирины Конновой не было состава преступления. О том, почему отмена уголовного дела в отношении матери тяжелобольного ребёнка правомерна рассказал News.ru адвокат Андрей Князев.
Юрист объяснил, что в действиях женщины не было злого умысла, поэтому состав преступления отсутствует.
«Смотрите, когда кто-то забыл на улице телефон, а вы подобрали его и несёте в полицию. Если по дороге вас задерживает полиция, это не значит, что совершена кража. Так и эта женщина продавала лекарство, чтобы на полученные деньги купить другое, а не с целью передачи его другому лицу, которое использовало бы его в качестве наркотического вещества и ввело себя в состояние кайфа», — заметил эксперт.
По мнению адвоката, если бы женщина пыталась продать данное лекарство, например, в виде «закладки», с целью скрыть факт совершения сделки, тогда да, уголовное дело в отношении неё было бы оправдано.
«Она в открытом виде, разместила объявление на форуме для людей, страдающих этим заболеванием. Корыстного умысла заработать денег с продажи наркотического вещества у женщины не было. Уголовное дело изначально не должны были возбуждать. Наркотики распространяется совсем другими способами, другими людьми и за другие деньги».
Ранее News.ru рассказал, что с матери тяжелобольного ребёнка сняли обвинения.
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