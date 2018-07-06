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Безразличный Черышев постоянно избегает брака
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Безразличный Черышев постоянно избегает брака 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: Дни.ру
«Денис Черышев — двуликий Янус. Великолепный, яркий и очень талантливый игрок. Человек очень серьезный, упорный, который привык идти к своей цели и быть победителем. Его карьера будет набирать обороты, он еще не раз удивит нас своими голами», — показали карты Таро в раскладе ясновидящей Марианны Абравитовой.
Что касается личной жизни, то в этом вопросе он очень закрытый. «Тщательно все взвешивает и анализирует, никуда не торопится. С чувством, с толком и с расстановкой спортсмен выбирает себе жену. В его планы входит брак с интеллигентной женщиной, которая воспитает ему прекрасных детей. В отличие от многих знаменитых спортсменов, Черышев — мужчина не ветреный, он просто не реагирует на многочисленных поклонниц. Конечно, сейчас у него есть спутница, но он все равно находится в поиске и ищет свою единственную. Девушка искренне надеется на предложение с его стороны, но Денис явно не готов на столь важный шаг ради этой дамы», — считает гадалка.
По ее словам, женится Денис не скоро, но девушка, которую он выберет, будет полностью соответствовать его идеалу. Пара будет жить счастливо до конца своих дней, придерживаясь классических канонов.
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