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Изабель Гулар показала помолвочное кольцо
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Изабель Гулар показала помолвочное кольцо 

Sunmag 27 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Вслед за супермоделью Девон Виндзор, получившей предложение руки и сердца от своего бойфренда Джонни Декса, о помолвке объявила ее коллега — ангел Victoria's Secret Изабель Гулар.
Бразильская красавица сказала «да» футболисту сборной Германии Кевину Траппу и поделилась счастливой новостью в Instagram. На видео Кевин обнимает Изабель, на безымянном пальце которой красуется кольцо с ослепительным бриллиантом. «Будущая миссис Трапп, — написала счастливая невеста. — Когда встречаешь того, кто полностью меняет твою жизнь, ни на секунду не сомневаешься, что он тот самый!» «Ich liebe Dich!» — добавила она на родном языке Кевина. Тот также поделился романтическим видео в своем аккаунте: «Нет слов, чтобы описать этот волшебный момент. Te Amo @izabelgoulart, моя будущая жена!»
33-летняя модель и 27-летняя звезда футбола стали встречаться два года назад. Пока пара не спешит объявлять дату свадьбы, а просто наслаждается моментом.
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