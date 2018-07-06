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Ивлеева с Элджеем vs Болдуин с Бибером: ищем 5 отличий между этими звездными парочками
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Ивлеева с Элджеем vs Болдуин с Бибером: ищем 5 отличий между этими звездными парочками 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
А ты тоже заметила, что две новенькие пары в шоу-бизнесе — телеведущая Настя Ивлеева с рэпером Элджеем и модель Хейли Болдуин с поп-исполнителем Джастином Бибером — очень походят друг на друга?
Мы решили помочь тебе найти пять отличий между звездными парочками. Во-первых (самое легкое), это язык, на котором общаются влюбленные. Во-вторых — несмотря на то, что обе пары не скрывают своих отношений, Настя и Элджей публикуют фото друг друга в Instagram, а Джастин и Хейли позируют только перед папарацци.
Хотя стоп — внимательный глаз все-таки найдет в аккаунте Бибера фото Болдуин: по характерным подвернутым внутрь коленкам.
Третье отличие — в любимых цветах. Хейли Болдуин и Настя Ивлеева любят очки похожей формы, однако если Настя носит черные, то Хейли хвастает ярко-красной оправой. Кстати, Болдуин могла бы поучиться у Ивлеевой искусству носить красную помаду: американская модель стесняется ярких оттенков в повседневном макияже.
И Джастин, и Элджей густо покрыли свои тела татуировками, а вот прически любят разные: Бибер в последнее время предпочитает чистую распущенную гриву, а Элджей укладывает светлые волосы в длинные колючки. И это отличие номер четыре.
И последнее, пятое отличие — в возрасте. Джастин старше своей избранницы на три года, а вот в паре российских селебрити старшая — Ивлеева. А какая из пар нравится тебе больше?
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Фото:Instagram, East News / MEGA
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