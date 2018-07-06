Какая должна быть разница в возрасте между супругами: мнение церкви

Сегодня большой разницей в возрасте между супругами никого не удивишь. Не редкость не только союзы, в которых муж старше жены, но и наоборот. Как известно, почти на каждый житейский вопрос у церкви имеется своя точка зрения. Не является исключением и указанный выше вопрос.

Запреты и рекомендации прошлого

Проблема разницы в возрасте между супругами всегда волновала представителей церкви. По мнению протоиерея Василия Певцова, преподававшем в Петербургской духовной академии еще в XIX веке, так называемые неравные браки не слишком соответствовали христианским понятиям и вообще отрицательно сказывались на отношениях внутри семьи. В «Лекциях по церковному праву» протоиерей отмечал, что ранее в инструкциях, предназначенных для приходских священников, указывалось, что тем запрещается венчать лиц, «одно» из которых «молодое, а другое престарелое».

В феврале 1861 года Священный Синод утвердил указ № 129. Согласно его тексту, служители церкви обязаны были парам, где имелась существенная разница в годах, разъяснять все опасности подобного брака. Тем не менее, в этом же указе говорилось и о том, что если влюбленные выказывали настойчивость, то священник не имел права отказать им в венчании. К тому же, как оптимальная, так и нежелательная разницы в возрасте в данном документе прописаны не были.

Мнение авторитетных старцев

Многие религиозные деятели и священнослужители также уделяли большое внимание вопросу о разности возраста между мужем и женой. Так, один и Оптинских старцев иеросхимонах Макарий оставил для предков свою точку зрения на данную проблему в письмах. В частности он ответил прихожанке, которая собиралась выйти замуж за мужчину старше себя на 6 лет и спрашивала у старца совета. Макарию такая разница показалась большой. «… Это неравенство много может впоследствии причинить скорбного для вас обоих. В мужском поле старшинство лет нимало не вредит, в женском поле большой вред причиняет», — написал иеросхимонах.

А архимандрит Иоанн Крестьянкин, к мнению которого прислушивался даже патриарх Алексий II , считал, что разница в возрасте между мужчиной и женщиной не должна превышать 5-ти лет. Именно такое мнение выразил Крестьянкин в своем письме к одной из мирянок. Между тем, как в прошлых, так и в нынешних церковных канонах желательный возрастной диапазон между супругами нигде не значится.

Говорят современные священники

Современные священники весьма лояльно относятся к разному возрасту молодоженов. К примеру, игумен Андрей Мороз на сайте православного журнала «Фома» напомнил читателям о браках между знаменитым людьми. Так, Пушкин был старше своей супруги на 13 лет, а Феодора была младше императора Юстиниана на 17 лет. Игумен сообщил, что, по его мнению, гораздо важнее в семейной жизни не возраст мужа и жены, а наличие симпатии друг к другу, общих взглядов и ценностей.