Арсеньевские двойняшки из Танзании снялись в рекламе

Адам и Эдди Султани — колоритные жители приморской глубинки.

Братья Адам и Эдди Султани, которые живут в Арсеньеве, стали героями рекламного ролика. Об этом сообщает инстаграм-паблик «АрсеньевТВ».

Публикация от АрсеньевТВ (@arstv)

6 Июл 2018 в 12:26 PDT Арсеньевские юноши Эдди и Адам Султани снялись в рекламном посте бутика в ТЦ «Радуга»! Съёмки прошли в одном из супермаркетов города. «Разносторонние личности Адам и Эдди — и в футбол играют, и в моде толк знают», — говорится в сообщении.