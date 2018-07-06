Арсеньевские двойняшки из Танзании снялись в рекламе 

Адам и Эдди Султани — колоритные жители приморской глубинки.
Братья Адам и Эдди Султани, которые живут в Арсеньеве, стали героями рекламного ролика. Об этом сообщает инстаграм-паблик «АрсеньевТВ».
Публикация от АрсеньевТВ (@arstv)
6 Июл 2018 в 12:26 PDT Арсеньевские юноши Эдди и Адам Султани снялись в рекламном посте бутика в ТЦ «Радуга»! Съёмки прошли в одном из супермаркетов города. «Разносторонние личности Адам и Эдди — и в футбол играют, и в моде толк знают», — говорится в сообщении.
В настоящее время братья Султани, отец которых родом из Танзании, занимаются футболом в местном клубе «Авангард».