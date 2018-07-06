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В тесноте, да в любви: фотограф снял жизнь своей многочисленной семьи в однокомнатной квартире
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В тесноте, да в любви: фотограф снял жизнь своей многочисленной семьи в однокомнатной квартире 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Японскому фотографу Масаки Ямамото (Masaki Yamamoto) не пришлось долго искать вдохновения. На протяжении нескольких лет молодой фотограф документировал жизнь своей семьи, которая 18 лет жила в маленькой однокомнатной квартире с пропитанными табаком стенами.
Его фотокнига под названием Guts является свидетельством невероятной любви и особых отношений семьи.
Источник: My Modern Met  «Мой младший брат пытается поцеловать маму, пока она проверяет, есть ли у него температура, трогая лоб».
«Ужин в канун Нового года».
«Пока моя верующая вот уже 30 лет мама молится, сестра ковыряется в носу».
«Мой отец проверяет, насколько вырос мой 15-летний брат, пытаясь поднять его, приговаривая: «Каким же большим ты стал»».
Когда Масаки Ямамото было восемь лет, его семью выселили из квартиры, в которой они жили, и мальчик провел два с половиной года в детских учреждениях вдали от родителей. Они смогли воссоединиться лишь в этой комнатушке, что придает фотографиям особый смысл. Несмотря на беспорядок, члены семьи на фотографиях улыбаются, шутят и с удовольствием проводят время друг с другом.
В их стесненных движениях и жестах чувствуется любовь и комфорт, как будто они даже рады возможности находиться вместе. Обнажая правду и выставляя на всеобщее обозрение жизнь своей семьи, фотограф бросает вызов и меняет восприятие в японском обществе.
С тех пор как были сделаны эти фотографии, семья Ямамото переехала, накопив достаточно средств на аренду дома. Однако о прошлом они не забыли. Мама фотографа прикрепила фотографии, вошедшие в фотокнигу сына, на стену в новой ванной.
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