В тесноте, да в любви: фотограф снял жизнь своей многочисленной семьи в однокомнатной квартире

Японскому фотографу Масаки Ямамото (Masaki Yamamoto) не пришлось долго искать вдохновения. На протяжении нескольких лет молодой фотограф документировал жизнь своей семьи, которая 18 лет жила в маленькой однокомнатной квартире с пропитанными табаком стенами.

Его фотокнига под названием Guts является свидетельством невероятной любви и особых отношений семьи.

Источник: My Modern Met «Мой младший брат пытается поцеловать маму, пока она проверяет, есть ли у него температура, трогая лоб».

«Ужин в канун Нового года».

«Пока моя верующая вот уже 30 лет мама молится, сестра ковыряется в носу».

«Мой отец проверяет, насколько вырос мой 15-летний брат, пытаясь поднять его, приговаривая: «Каким же большим ты стал»».

Когда Масаки Ямамото было восемь лет, его семью выселили из квартиры, в которой они жили, и мальчик провел два с половиной года в детских учреждениях вдали от родителей. Они смогли воссоединиться лишь в этой комнатушке, что придает фотографиям особый смысл. Несмотря на беспорядок, члены семьи на фотографиях улыбаются, шутят и с удовольствием проводят время друг с другом.

В их стесненных движениях и жестах чувствуется любовь и комфорт, как будто они даже рады возможности находиться вместе. Обнажая правду и выставляя на всеобщее обозрение жизнь своей семьи, фотограф бросает вызов и меняет восприятие в японском обществе.

С тех пор как были сделаны эти фотографии, семья Ямамото переехала, накопив достаточно средств на аренду дома. Однако о прошлом они не забыли. Мама фотографа прикрепила фотографии, вошедшие в фотокнигу сына, на стену в новой ванной.