Татарстан за, но против пенсионной реформы на фоне футбольных баталий 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» говорит о событиях города и республики по итогам пятницы, 6 июля. Пенсионный проброс Комитет Госсовета РТ по социальной политике согласился с концепцией пенсионной реформы в России, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. За проголосовали 9 членов комитета, против высказались трое. Впрочем, об опасениях говорили большинство. Так, омбудсмен Сария Сабурская высказалась на тему дискриминации женщин — для них пенсионный возраст должен вырасти на 8 лет в отличие от пятилетней мужской планки. А врио главы Федерации профсоюзов РТ Татьяна Васильева и вовсе заявила, «до 65 лет не доживет каждый второй мужчина и каждая пятая женщина». Свою ранее представленную позицию декларировали в КПРФ — политики требуют провести референдум и не решать проблему наскоком. Успокоить всех пытался депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов, обещая, ко второму чтению будут собраны поправки. Напомним, предложения правительства вызвали акции протеста в Татарстане. Ранее мы рассказывали о митинге в Юдино и Дербышках. Футбол Сборная Бельгии победила на поле «Казань Арены» команду Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счётом 2:1. Бразилия покидает ЧМ-2018. Бразильские болельщики провожали команду со слезами на глазах. А чуть раньше по причине полной загрузки закрыли Фан-фест у Чаши — ради безопасности людей. В течение дня мы могли любоваться экспрессией бразильских гостей. Фанаты устроили для нас настоящее шоу. Бельгийцы были спокойнее. Впрочем, в новостных лентах оказались и они. Просто повод был несколько иным — судебный пристав помог найти потерянные документы отцу полузащитника сборной Бельгии Муссы Дембеле. Кстати, на трибунах за бельгийцев сегодня болел Жан Клод Ван Дамм. А бразильцев поддерживал Роналдо. Тем временем, дольщики просят президента РТ Рустама Минниханова не дарить участок Неймару в экорайоне. Впрочем, он его и так не получит — три гола на «Казань Арене» футболист так и не забил. Впервые В Казанский федеральный университет может поступить 13-летний абитуриент. Мальчик закончил школу по ускоренной программе и на днях вместе с родителями принес документы для поступления в университет. Дом №100 по улице Декабристов получит специальные почтовые ящики, доступ к которым будут иметь ограниченное число человек. По задумке корреспонденцию в такой ящик сможет положить только почтальон. Новшество — один из этапов капитального ремонта в доме. Магистр Казанского университета (КФУ) Адель Закиров представил первую шумовую карту Казани. Воспользовавшись ей, можно понять, какие районы города самые шумные, а где жизнь тише.