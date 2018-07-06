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«Я испортила отношения с мамой в пух и прах»: Милана Кержакова и ее сын оказались жертвами раздела имущества
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«Я испортила отношения с мамой в пух и прах»: Милана Кержакова и ее сын оказались жертвами раздела имущества 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Милана Кержакова откровенно поговорила с Ксенией Собчак.
Сегодня на сайте журнала L’Officiel было опубликовано интервью с Миланой Кержаковой. Она откровенно поговорила с Ксенией Собчак о том, в какой сложной ситуации оказалась и рассказала, что близкие отказались от общения с ней из-за публичных признаний в Сети.
«Выступать с таким признанием было очень страшно, потому что было ощущение, будто я совершила какое-то криминальное действие, пошла против закона, против общественной морали. Не знала, как на это отреагирует общественность, что они про меня скажут. Я испортила отношения со своей мамой в пух и прах — больше мы с ней не разговариваем, не общаемся», — пожаловалась дочь погибшего политика.
Пока Милана проходила лечение в клинике (молодая мама призналась, что ее зависимость длилась всего два месяца, и от нее она избавилась полностью), мама вела ее дела. После возвращения женщина поняла, что все зашло слишком далеко и стороны не смогут договориться полюбовно.
«Сейчас речь идет о том, чтобы мы с Сашей подписали мировое соглашение, которое касается денег. Деньги аккумулировались на моих счетах. Мы хотели подписать мировое соглашение о том, что часть достанется ему, а часть — мне. И это должен был быть первый шаг в нашем длительном диалоге с ним. Сначала мы подписываем это соглашение, потом я еду в клинику, когда возвращаюсь, начинаю социализироваться, работать, больше времени проводить с ребенком (сейчас я провожу время с сыном только в присутствии Саши). Мама же против этого, потому что все деньги я перевела на ее счета», — рассказала Милана.
Сумма, о которой идет речь, велика. «Мне остается порядка двух миллионов (по всей видимости, речь идет о долларах США, — Прим.ред.). Остальное переходит Саше, и это примерно равные части», — сообщила Милана. Ранее, по ее информации, речь шла о соотношении 3:1 в пользу Кержакова — в таком случае сын без вопросов остался бы с мамой, но стороны не были согласны на такой исход.
Чем завершится ситуация — неизвестно. Пожелаем семье, чтобы в ней восторжествовала справедливость и ребенок не пострадал.
Фото: instagram
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