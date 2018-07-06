Дзюба отказался от солидного оклада в Китае ради мечты поиграть в АПЛ

Форвард "Зенита" Артём Дзюба отказал «Шанхай Шеньхуа», сообщают российские СМИ. Китайский клуб был готов платить нападающему сборной России 6 миллионов евро в год, однако футболист отклонил это предложение.