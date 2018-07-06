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Дзюба отказался от солидного оклада в Китае ради мечты поиграть в АПЛ
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Дзюба отказался от солидного оклада в Китае ради мечты поиграть в АПЛ 

Soccer News 47 минут назад
Фото: Soccer News
Форвард "Зенита" Артём Дзюба отказал «Шанхай Шеньхуа», сообщают российские СМИ.
Китайский клуб был готов платить нападающему сборной России 6 миллионов евро в год, однако футболист отклонил это предложение.
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