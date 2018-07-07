Личная жизнь и дети Ларисы Гузеевой

Ларисой Гузеевой заочно знакома вся страна и не только по многочисленным фото из интернета. Известная актриса театра и кино, вот уже много лет ежедневно появляется на телеэкранах в качестве ведущей программы «Давай поженимся». Биография заслуженной артистки российской федерации заслуживает внимания. Поклонники хотят знать о ее детях и личной жизни.

Биография

Лариса Андреевна родилась 23 мая 1959 года в небольшом селе Буртинское, Оренбургской области. Ее мать всю жизнь проработала преподавателем истории, а биологического отца девочка никогда не видела. Когда ей было 5 лет, мама вышла замуж, так в семье появился мужчина. В совместном браке у них родились двое детей, сводные братья Ларисы. Один из них в возрасте трех лет погиб захлебнувшись водой из шланга от стиральной машины. К несчастью, спасти малыша не удалось.

Второй брат став взрослым работал лыжным тренером в одной из Оренбургских школ. Виктора Макурина, отчима артистки, не стало в 1997 году. Как только прошло 40 дней после его смерти, Лариса забрала мать в Москву для совместного проживания.

yandex_ad_1 Будущая актриса с детства была непоседой. Она раньше своих сверстниц стала носить мини-юбки, пользоваться декоративной косметикой и курить. Все это выделяло ее из толпы. Альбине Андреевне не раз приходилось краснеть за поведение дочери, выслушивая упреки коллег, что она неправильно воспитала дочь. Женщина не могла понять причину юношеского бунта девочки, тем более что они с мужем старались держать детей в строгости.

Тем временем в глубине души Лариса грезила об актерской карьере. Родители не имели ничего против, разве что, за это не платят больших денег. Но, с другой стороны, считали: главным добытчиком семьи, должен быть мужчина, а значит, главное удачно выйти замуж.

Окончив общеобразовательную школу, девушка отправилась в Санкт-Петербург, где подала документы в институт театра музыки и кинематографии. Желая выделиться из толпы, ей не пришло в голову ничего лучше, чем обриться наголо, поразив конкуренток. Неординарность поступка отчаянной девушки, не осталась незамеченной — ее зачислили на первый курс. Одним из сокурсников Гузеевой был Александр Лыков , известный Казанова с «Улиц разбитых фонарей».

Студенческие годы

Во времена учебы в институте, Гузеева была девушкой не робкого десятка — за словом в карман не лезла, курила с парнями папиросы «Беломор» и употребляла алкоголь. Тогда, она абсолютно не соответствовала экранному образу.

Нужно было обеспечивать себя, и будущая актриса подрабатывала моделью. Она была частым гостем в кафе «Сайгон», где тогда собиралась вся богема. Девушка была лично знакома с Виктором Цоем , кумиром миллионов. А с Сергеем Курехиным у нее был непродолжительный роман.

С однокурсницами у Гузеевой были сложные отношения, возможно, всему виной своенравный характер девушки. Чувствуя в себе стержень и харизму, она держалась несколько высокомерно, что естественно, многим не нравилось. Однажды в рамках обмена опытом, появилась возможность отправиться в Болгарию всем курсом. Тогда все одногруппники, как один проголосовали против Гузеевой. Она расстроилась, но не подала виду. Как только выдался случай — отомстила обидчикам и сделав это красиво. По случаю возвращения устраивался банкет, на который звезда явилась в безупречном образе, произведя фурор на всех.

Начало творческого пути

Окончив вуз, Гузеева по распределению попала в Оренбургский драмтеатр. Но довольно скоро поняла, что мечтает о кинематографе. Неизвестно, как сложилась бы ее творческая биография, если не случай.

Лариса узнала о проведении кастинга объявленного Эльдаром Рязановым , и поняла что это ее шанс. Яркий макияж и рваные джинсы — в таком виде девушка предстала перед известным сценаристом и кинорежиссером. Его талант и профессионализм позволили разглядеть в дерзкой, бросающей вызов красавице — бриллиант. Из тысячи благовоспитанных претенденток, мастер выбрал ее. И как оказалось, не прогадал. Девушка безупречно справилась с ролью Ларисы Дмитриевны Огудаловой в экранизации «Жестокий романс». Фото есть в сети. Убедительная игра актрисы была на «ура» принята зрителями, и Лариса Гузеева стала всенародной любимицей.

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В тот период своей жизни, она даже не помышляла о личной жизни (имеются в виду серьезные отношения) и детях.

Самоуверенность и амбициозность, всегда преобладали в характере актрисы. Она мечтала исключительно о главных ролях не желая размениваться по мелочам. Предложений сняться в кино было много, но большинство из них предполагали в качестве благодарности интимную близость. Что неудивительно, учитывая яркую внешность артистки. Получение ролей таким способом ее не интересовали, отчасти это неблагоприятно повлияло на ее творческую судьбу.

yandex_ad_2 Как сейчас говорит Гузеева, было бы несправедливо во всех неудачах обвинять режиссеров. Просто тогда она не понимала, что где-то не мешало быть посговорчивее и не рубить сплеча, отказываясь от съемок кино классического жанра.

Мало кто знает, что даже не в самые лучшие времена для кинематографа, актриса снималась в разных лентах, но, к сожалению, не во всех из них была замечена.

Фильмы с ее участием:

«Место встречи изменить нельзя» — эпизод (танцующая в ресторане);

«Встретимся в метро» — Лёля;

«Соперница» — Наталья Николаевна Озерникова (главная роль);

«Одинокий автобус под дождём» — кассир Любовь Ивановна Литвинова;

«Таинственный узник» — Лариса Россетти

«Жизнь Клима Самгина» (сериал) — Елизавета Спивак

«Палач» — Света, знакомая Ольги; манекенщица;

«Семь дней с русской красавицей» — дворянка;

«Женская логика» — секретарша и любовница убитого Корзуна Елена Павловна Дроздова;

«Дом» — (сериал) референт Анастасия Витальевна Лопахина;

«Граффити» — Мария (сумасшедшая);

«Семейный ужин» — Ирина (главная роль);

«Крыша» — Нинель Стальевна (учительница математики).

Личная жизнь

Личная жизнь ведущей и актрисы Ларисы Гузеевой не раз становилась предметом обсуждения. Ее биография и сегодня интересует многих. Женщина была замужем трижды. С первым избранником она познакомилась на съемочной площадке фильма «Соперницы». Между молодыми людьми вспыхнула страсть и вскоре они поженились. Совместную жизнь Ларисы и Ильи нельзя назвать безоблачной. Вскоре после свадьбы выяснилось, что он страдает наркотической зависимостью. Все попытки помочь любимому, отказались тщетны.

Измученная такими отношениями, женщина завела роман с Дмитрием Нагиевым. Страсть быстро прошла и оба вернулись в свои семьи. Лариса еще семь лет делала все возможное, чтобы вытащить супруга из пропасти, а когда поняла что это бесполезно — ушла от него. Вскоре он умер от передозировки.

На фоне пережитого стресса, женщина пристрастилась к алкоголизму, но нашла в себе силы побороть эту пагубную привычку.

Через какое-то время Гузеева снова вышла замуж. Во втором браке женщина, мечтающая о детях, наконец-то стала мамой, родив супругу сына. Судя по фото, они прекрасно ладят между собой.

Творческая биография актрисы тесно переплетается с отношениями личного характера. Стать по-настоящему счастливой, Лариса Андреевна Гузеева смогла лишь в третьем браке. С Игорем Бухалов телезвезду связывали исключительно дружеские отношения на протяжении многих лет, прежде чем они расписались. Он младше супруги на год. Именно с ним ее личная жизнь обрела смысл. Мужчина производит впечатление надежного человека, с которым можно строить крепкую семью и рожать детей.

У семейной пары есть совместная дочь Ольга. Она часто попадает под прицелы фотокамер, сопровождая мать на светские рауты. Сейчас актриса и телеведущая любит и любима. Она дорожит тем, что имеет, постоянно подогревая интерес супруга к своей персоне. Лариса тщательно следит за собой. Когда нужно обращается к профессионалам для коррекции внешности. Но делает это аккуратно, оставаясь естественной.

Лариса Гузеева сегодня

В биографии актрисы много интересного. Несмотря на нечастые появления в фильмах, ее любят и ценят. Эта женщина вызывает восхищение и уважение. Сегодня Лариса Андреевна Гузеева является бессменной ведущей программы первого канала «Давай поженимся». В своих интервью признается: если можно было все вернуть назад, не позволила бы себе многих романов. Но в тоже время ни о чем не жалеет. Личная жизнь удалась — ведь она любящая и любимая жена и мать двоих детей. Лариса активный пользователь сети Instagram, где часто делится с подписчиками рецептами блюд собственного приготовления, выкладывает фото и отвечает на вопросы.