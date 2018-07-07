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Помпео, Могерини, Шевчович и Перри примут участие в энергосовете США и ЕС
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Помпео, Могерини, Шевчович и Перри примут участие в энергосовете США и ЕС 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. В энергетическом совете США-ЕС, который состоится на следующей неделе в Брюсселе, помимо госсекретаря США Майка Помпео и его помощника по энергетическим вопросам Фрэнка Фэннона, примут участие министр энергетики США Рик Перри, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, сообщает госдепартамент США.
"Помощник госсекретаря Фэннон завершит свою поездку в Брюсселе, где он будет сопровождать госсекретаря Майкла Помпео и министра энергетики Рика Перри на Энергетическом совете США-ЕС вместе со своими коллегами из Европейского союза, включая верховного представителя ЕС Федерику Могерини, вице-президента по энергетическому союзу Мароша Шефчовича и комиссара ЕС по вопросам климата и энергетики Мигеля Ариаса Каньете", — объявил госдеп.
Ранее сообщалось, что Помпео поучаствует в двух мероприятиях в Брюсселе: саммите НАТО и энергетическом Совете ЕС-США в период с 10 по 12 июля.
До участия в энергетическом совете 7-10 июля его помощник Фэннон посетит Саудовскую Аравию и Хорватию.
В Саудовской Аравии он намеревается обсудить с властями страны вопросы противодействия Ирану, отмечает ведомство.
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