Помпео, Могерини, Шевчович и Перри примут участие в энергосовете США и ЕС

"Помощник госсекретаря Фэннон завершит свою поездку в Брюсселе, где он будет сопровождать госсекретаря Майкла Помпео и министра энергетики Рика Перри на Энергетическом совете США-ЕС вместе со своими коллегами из Европейского союза, включая верховного представителя ЕС Федерику Могерини, вице-президента по энергетическому союзу Мароша Шефчовича и комиссара ЕС по вопросам климата и энергетики Мигеля Ариаса Каньете", — объявил госдеп.

Ранее сообщалось, что Помпео поучаствует в двух мероприятиях в Брюсселе: саммите НАТО и энергетическом Совете ЕС-США в период с 10 по 12 июля.

До участия в энергетическом совете 7-10 июля его помощник Фэннон посетит Саудовскую Аравию и Хорватию.

В Саудовской Аравии он намеревается обсудить с властями страны вопросы противодействия Ирану, отмечает ведомство.