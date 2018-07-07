«Есть ли у них вообще мозги». Хирург прокомментировал липосакцию на дому

Жуткое видео операции по удалению жировых отложений в домашних условиях потрясло социальные сети в начале июля 2018 года. По данным СМИ, героиней страшного ролика стала жительница Магнитогорска.

Хирургическое вмешательство происходило в ужасной обстановке, без соблюдения необходимых условий стерильности. Уже в самом начале пациентка жалуется на боль, но «хирург», которой, по всей видимости, являлась знакомая женщины, советует ей выпить виски.

Пластический хирург Сергей Блохин , эксперт проектов «На 10 лет моложе» (Первый канал) и «Перезагрузка» (ТНТ), руководитель клиники пластической хирургии Frau Klinik поделился с «360» своим мнением о липосакции на дому.

По мнению эксперта, профессиональный хирург по своему призванию и долгу обязан оказать помощь пострадавшему в экстренной ситуации. Однако оперировать в условиях, которые показаны в упомянутом видеоролике, не имеет права. Это очень опасно по многим причинам, хотя врачам, безусловно, приходилось работать в сложной обстановке.

Были же военно-полевые

условия. Оперировали на улице. Это предложил Пирогов 150 лет назад. И некоторые выживали

— пояснил Блохин.

По словам специалиста, после такой операции могут быть любые осложнения, и случиться может все, что угодно.

«Может инфицирование произойти

из-за нестерильных условий. Если неквалифицированный врач, смотря что он «сосет». Если он «сосет» живот, может перфорировать переднюю мышечную стенку и какие-то брюшные органы. Такое случалось даже в стационарных условиях. Может быть болевой шок, если недостаточная анестезия. Много может быть проблем, которые мы даже не можем предположить, поскольку, чтобы знать проблемы, их надо

как-то пройти. Мне никогда не приходилось делать липосакцию или что-то другое без анестезии, без наркоза, причем — в домашних условиях. Просто не имею такого опыта», — заявил Блохин.

Хирург подчеркнул, что липосакция является довольно инвазивной операцией, хотя в народе бытует мнение, что это довольно простая процедура. Да, действительно, прокол кожи небольшой, но площадь повреждения тканей — громадная.

«Очень большая. Смотря, конечно, в каких зонах производится липосакция. И больше всего людей погибло при выполнении липосакции. Жир является депо ионов кальция и магния. Когда делались большие объемы липосакции, раньше люди не понимали, что к чему, то это приводило к остановке сердца, поскольку возникает недостаток ионов металлов. Проводимость сердечной мышцы обеспечивают именно нервные импульсы, производимые этими ионами. Резкое падение насыщенности крови ионами приводило к остановке сердца. Такие проблемы может вызвать липосакция», — пояснил хирург.

Соответственно липосакцию, по его мнению, нужно проводить только в клиниках, только в стерильных условиях, стерильными инструментами, желательно под общей анестезией. И оперировать должен квалифицированный человек, который понимает, что он делает. Имеющий соответствующие разрешительные документы на это.

«Ко мне не ходят, слава богу, люди, которые хотят исправить последствия неудачных операций. Я —

все-таки

хирург традиционной квалификации. Ко мне ходят нормальные люди. Я не знаю, чем думают те, кто решается на подобные вещи. Есть ли у них вообще мозги. Я не сталкивался с такой ситуацией никогда. И врачей я таких не знаю, кто делал бы что-нибудь

в подобных условиях», — добавил Блохин.

При этом эксперт подчеркнул, что квалифицированный врач может и должен уметь работать в любых, даже самых неподходящих условиях. Но — только в экстренном случае.

«Ясно, что мы — хирурги. Мы владеем определенными навыками. Если случается

какая-то экстренная ситуация на улице, мы можем сделать трахеотомию — вставить дыхательную трубку через трахею, завести сердце — сделать непрямой массаж. Мы это обязаны делать по нашим правилам. Но это — экстренные ситуации. То, о чем вы говорите, напоминает

какой-то фейк. Не очень даже верится в это. Мне кажется, что это ужасно», — резюмировал Блохин.

В апреле 2018 года Марина Кушхова умерла после пластической операции в московской клинике. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Отец погибшей девушки отметил, что она никогда не жаловалась на здоровье. Муж сестры умершей пациентки рассказал «360», что у девушки некоторые проблемы со здоровьем

все-таки

были.