Экс-полузащитник «Алании» и «Реала» Дренте возобновил игровую карьеру

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте, который также успел поиграть за владикавказскую «Аланию», принял решение возобновить игровую карьеру. 31-летний футболист успешно прошёл просмотр в роттердамской «Спарте» и подписал с клубом второго дивизиона чемпионата Нидерландов контракт сроком на один год, сообщает официальный сайт голландской команды.

«В последнее время я часто скучал по футболу. Благодарен «Спарте» за предоставленную. возможность. Надеюсь, помогу клубу вернуться в высший дивизион», — сказал Дренте.

В феврале 2017 года стало известно, что Дренте решил заняться музыкой. Голландец начал записывать песни в стиле рэп. Он выбрал себе псевдоним Roya2Faces. Последним клубом Дренте был «Бани Яс» из ОАЭ, который игрок покинул летом 2016 года.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» роттердамской «Спарты».