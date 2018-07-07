Ещё
Экс-полузащитник «Алании» и «Реала» Дренте возобновил игровую карьеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-полузащитник «Алании» и «Реала» Дренте возобновил игровую карьеру 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте, который также успел поиграть за владикавказскую «Аланию», принял решение возобновить игровую карьеру. 31-летний футболист успешно прошёл просмотр в роттердамской «Спарте» и подписал с клубом второго дивизиона чемпионата Нидерландов контракт сроком на один год, сообщает официальный сайт голландской команды.
«В последнее время я часто скучал по футболу. Благодарен «Спарте» за предоставленную. возможность. Надеюсь, помогу клубу вернуться в высший дивизион», — сказал Дренте.
В феврале 2017 года стало известно, что Дренте решил заняться музыкой. Голландец начал записывать песни в стиле рэп. Он выбрал себе псевдоним Roya2Faces. Последним клубом Дренте был «Бани Яс» из ОАЭ, который игрок покинул летом 2016 года.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» роттердамской «Спарты».
Чемпионат.com: последние новости
Болельщица на матчах ЧМ-2018 Наталья Андреева – не порноактриса Биография Игоря Акинфеева, детские фото Игоря Акинфеева Всё, что нужно знать о йоге. Йога для новичков. Базовые асаны в йоге
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вместо ножа легла под штангу: -60 кг за 2 года11
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики13
Боня показала личное фото с новым мужчиной2
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать15
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение