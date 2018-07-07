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А вы знали, что логотип Android нарисовала дизайнер из Санкт-Петербурга? Вот мы тоже не знали
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А вы знали, что логотип Android нарисовала дизайнер из Санкт-Петербурга? Вот мы тоже не знали 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Ирина Блок — уроженка Санкт-Петербурга и создатель логотипа Android. Забавный зеленый робот ее авторства теперь прочно ассоциируется у всех с гугловской операционной системой, которая используется во многих смартфонах. Ирина приехала в Кремниевую долину, не зная английского языка, и стала автором брендов, с которыми американцы сталкиваются каждый день. Здесь вы найдете еще одну историю успеха наших людей в США.
Источник: Forum Daily
Из Санкт-Петербурга — в Сан-Хосе
Рисовать Ирина обожала с детства. То, что у девочки есть художественные способности, выяснилось еще в детском саду. Мама Ирины любила мифы Древней Греции и часто читала их дочери. Миф о корабле Арго настолько впечатлил маленькую Иру, что она в садике, отобрав пластилин у других детей, слепила большой корабль. Так было положено начало художественной карьеры.
«Когда мама увидела корабль, она чуть не упала в обморок. Но в тот момент она решила, что меня нужно отдать в художественную школу», — вспоминает Ирина историю из детства.
В 1995 году Ирине Блок было восемнадцать лет. Она как раз училась в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище, когда тянущийся много лет вопрос переезда в США решился для ее семьи положительно. Родственники ее бабушки и знакомые родителей жили в городе Сан-Хосе, который считается одним из центров Кремниевой долины. Туда и отправились родители Ирины, инженеры.
«У меня был красный китайский пуховик, такой старый, что весь пух постоянно ссыпался вниз. Мы его трясли — и пух снова распределялся по всему изделию. И были у меня сапоги — тоже настолько старые, что они уже просто разваливались. И пуховик, и сапоги я выбросила в мусор в амстердамском аэропорту. Помню, как там уборщицы смеялись: они не могли поверить, что кто-то вообще в такой одежде ходит», — признается Ирина.
Ирина Блок в том самом красном пуховике, 1995 год. Фото из личного архива
И вот она — Америка. У Ирины за плечами один год художественного образования, полное отсутствие знаний в английском языке и огромное желание продолжать учебу. Взяв свои широкоформатные холсты, привезенные из Санкт-Петербурга, Ирина села в автобус и поехала в Университет Сан-Хосе. Он был рядом с домом и имел дизайн-программу — это все, что было важно для Ирины.
В университете Ирина наткнулась на профессора архитектуры. Разговор вышел нелепым: преподаватель по-английски объяснял, когда нужно приносить документы на поступление, Ирина слушала и ничего не понимала. Единственное, что она смогла из себя выжать: «I am an art student». Несмотря на языковой барьер, профессор отвел Ирину в отдел, работающий с абитуриентами. Там ей дали все необходимые для поступления бумаги. Впоследствии Ирина отучилась в университете четыре года.
Она признается: поскольку училась художественной профессии, могла обходиться без совершенного английского. К слову, Ирина до сих пор, спустя 21 год после переезда, считает, что ее английский не идеален.
Карьерный путь
Няня, кладовщик, продавец — Ирина бралась за любую работу в то время, пока училась в университете. Когда она была уже на последнем курсе, один из профессоров рассказал, что местному знаменитому дизайнеру Сэму Шмидту требуется дизайнер. Ирина попробовалась — и ее взяли. Чтобы совмещать работу с учебой, она так спланировала неделю, что два дня училась, а два — работала. Многое из дизайнерского искусства она постигала на практике. Проработала в той компании год.
После окончания учебы Ирина устроилась бренд-дизайнером в Landor Associates, известную консалтинговую компанию по созданию брендов. Именно Landor Associates создала оригинальный дизайн FedEx и HP. Попасть в компанию мирового уровня Ирине помогло волонтерство в арт-клубе — один из специалистов познакомил ее с людьми из Landor. Для нее в тот далекий 1998 год это была работа мечты.
Ирина Блок, 1999 год. Фото из личного архива
Но и тут она проработала недолго. В 2000 году университетский друг, работавший в E-Luxury, одном из первых стартапов Америки, пригласил Ирину на интервью. Собеседование она прошла успешно, да и рекомендация знакомого сыграла на руку. Так Ирина стала работать дизайнером в E-Luxury, которая продавала онлайн товары роскоши. Однако бизнес не пошел. Кремниевую долину в 2000 году накрыл кризис доткомов, E-Luxury закрылась. Все сотрудники оказались на улице. Ирина в том числе.
И хотя шансы найти работу в кризис были невелики, Ирина начала обзванивать подряд все компании из справочника «Желтые страницы» в поисках той, которая нанимала персонал. В большинстве из них на ее звонки реагировали с удивлением, но удача ей все-таки улыбнулась. Она дозвонилсь в Yahoo, где в тот момент как раз искали человека. Прямо по телефону ее пригласили на собеседование. Так в 2001 году она стала старшим дизайнером в Yahoo.
В свой первый день работы она была в шоке от того, что в офисе все было фиолетовым и везде стояла мебель в стиле Остина Пауэрса. Ирина спрашивала себя, что она забыла в этой компании, интерьер которой противоречит ее чувству прекрасного. Но в итоге работа в Yahoo оказалась одной из самых любимых за всю ее карьеру.
Ирина была частью команды, которая занималась построением бренда Yahoo. В компании на тот момент было 500 человек, и она считалась одной из самых больших в Долине. Там Ирина проработала пять лет, покинув компанию в должности старшего арт-директора.
Рождение зеленого робота
Следующим в ее карьере оказался еще один гигант рынка IT — Google. Туда чуть ранее ушла руководитель Ирины из Yahoo, а теперь звала и ее на новое место.
«Приходи работать в Google или ты будешь кусать локти до конца своей жизни, что не попробовала», — вспоминает Ирина ее слова.
Тогда, в 2006 году, Google уже была одной из самых привлекательных мировых компаний. Устроиться туда — как выиграть в лотерею. Ирина выиграла — ее взяли на должность старшего дизайнера. В Google оценили работы Ирины в Yahoo. Кроме того, она удивила всех своим креативом, оформив портфолио в виде поисковой страницы Google. В итоге Ирина стала частью творческой лаборатории, которая разрабатывала новые способы продвижения продуктов.
После покупки Google компании Android в 2005 году появилась еще одна задача — рассказать миру об этой операционной системе и создать для нее логотип. Маркетинговый посыл должен был быть таким же, как и сама идея Android, — открытым и человечным.
Ирина принялась за работу. На придумку логотипа у нее ушло меньше одного дня. Нынешнее лого Android она нарисовала с первой попытки. Ее команда сделала много набросков, но именно эскиз Ирины идеально отвечал требованиям технического задания. Он был простой, масштабируемый и узнаваемый.
Логотип утвердили в течение пары недель. Последнее слово сказал создатель платформы Android Энди Рубин — ему эскиз понравился с первого взгляда.
Ирина Блок на обложке журнала вместе с нарисованным ею логотипом, 2015 год. Фото из личного архива
Самое главное в логотипе Android — это то, что он открыт для всех. Любой мог добавить к нему новые детали, при этом не изменяя его главной сути. Это было революционно, потому что обычно с логотипами ничего делать нельзя.
«В этом была, я считаю, самая интересная идея этого лого. Даже не в самой форме логотипа, а именно в этом факте», — говорит о своем изобретении Ирина.
Сделав не одну сотню лого, Ирина не может выделить какой-то один в качестве любимого. Объясняет это просто: пока ты делаешь логотип, ты с ним одно целое, как только ты его нарисовал — он не имеет к тебе никакого отношения.
Есть ли жизнь после Google
Впрочем, сейчас логотипы — это лишь маленькая часть того, что делает Ирина. За время своей карьеры она стала заниматься не только дизайном, но и разработкой продукта.
«Сейчас у меня настолько широкий профиль, что я делаю все, что может касаться конечного потребителя: от архитектуры до мобильных публикаций, принтовых решений и логотипов», — так Ирина описывает свою текущую компетенцию.
Google Ирина покинула в 2009 году, после трех лет работы. Дальше была работа в Adobe, преподавание в художественной академии в Сан-Франциско, во время которого Ирина учила студентов думать нестандартно, позиция ведущего дизайнера в Apple.
Ирина Блок, 2016 год. Фото из личного архива
Создание логотипа Android не принесло Ирине славы, да и она сама не считает эту придумку какой-то особенной в своей карьере. Ирина продолжает работать в мире дизайна и совсем не интересуется менеджментом — ей интереснее заниматься творчеством, нежели управлением. И ее главная мечта — продолжать делать то, что приносит удовольствие.
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