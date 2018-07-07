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Утонувшего мальчика в Подмосковье спасла семья врачей
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Утонувшего мальчика в Подмосковье спасла семья врачей 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Семья врачей пришли на берег карьера отдохнуть 28 июня около пяти вечера. Не прошло и получаса, как раздались крики о помощи и семейная пара увидела, как мужчина выносит на руках из воды бездыханное тело мальчика примерно 8-9 летнего возраста. Кожа его уже посинела, пульс не прощупывался, пишет издание «Подмосковье сегодня».
Как потом выяснилось, парнишке повезло дважды — сначала то, что он фактически утонул, заметил профессиональный пловец, который пришел на карьер потренироваться. мужчина вытащил ребенка из воды. А потом и то, что на берегу оказались врачи. Женщина и мужчина, который работает врачом скорой помощи, стали выполнять реанимационные мероприятия — делать массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Сердце мальчика забилось, по словам врачей, примерно на седьмой минуте, а к 10 минуте он уже мог самостоятельно дышать.
Приехавшая по вызову бригада скорой увезла мальчика в Люберецкую детскую городскую больницу, где его поместили в реанимацию, где он находится в настоящее время.
Утонувший мальчик пришел на карьер со старшим 16-летним братом, который куда-то ушел, оставив мальчика одного. Что и привело к трагедии.
По словам спасших ребенка, им очень мешали «специалисты», которые порывались «помочь» медикам, сгибая и разгибая мальчику руки и ноги. Дошло до того, что пловцу, который вытащил мальчишку из воды, пришлось вмешаться и буквально отгонять агрессивно настроенных «помощников».
Ранее Пятый канал рассказывал, как полицейские в США вернули к жизни 12-летнего ребенка, утонувшего в бассейне.
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