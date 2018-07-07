Можно и нельзя: правила поведения для маленькой принцессы Шарлотты 

Большинство из нас, думая о жизни в королевской семье, вспоминают детские сказки или фильмы, которые рассказывают о том, что подобная жизнь — настоящий рай на Земле. Однако многие даже не подозревают, насколько может быть сложна жизнь британских монархов: в ней полно правил и запретов. Разберем запреты королевского этикета на примере принцессы Шарлотты.
Этой малышке всего 3 года и она уже отличается от своих сверстников: соответствующе ведет себя при фотографах, легко позируя и улыбаясь в камеру. Кроме того, она прекрасно владеет не только английским языком, но и освоила испанский — все дело в том, что ее няня родом из Испании и она много времени тратит на изучение языков. В планах Шарлотты — изучение французского языка, ведь члены королевской семьи обязаны знать несколько языков. Девочке нельзя находиться за одним столом со взрослыми представителями королевской семьи. Это диктует этикет — взрослые должны говорить на определенные темы и соблюдать некоторые нормы, которые малышка еще не может сделать. Соответственно, делать ей за общим столом нечего.
Обычные платья под запретом в гардеробе юной принцессы. Шарлотта должна носить особые платья со специальным воротником, на котором красуется эмблема королевской семьи. Также девочке нельзя выбрать себе прическу: ее заплетают особым образом, обязательно вплетая в волосы белый или синий бант. Ровесницы принцессы могут носить сандалии, босоножки, или просто бегать босиком по газону своего двора. Но для Шарлотты это недоступно. Только туфли и только классические.
Под запретом также и разноцветная одежда. В королевской семье все должны носить практически одинаковую однотонную одежду, а выбирают цвет в тон того, который выбрала Королева.
Оказывается, носить тиары или диадемы девочке нельзя. Все дело в том, что эти украшения — атрибут замужних женщин.
Шарлотта обязана держать идеальную осанку, ведь это одно из важнейших внешних проявлений члена королевской семьи. Девочка еще учится держать спинку постоянно прямой. Здороваться со взрослыми членами семьи «не по протоколу» также недопустимо. Согласно правилам, принцесса при виде королевы или другого члена семьи обязана сделать реверанс.
И все эти правила — лишь небольшая часть тех норм, которые приходится соблюдать малышке. А ведь ей только 3 года!