Можно и нельзя: правила поведения для маленькой принцессы Шарлотты

Большинство из нас, думая о жизни в королевской семье, вспоминают детские сказки или фильмы, которые рассказывают о том, что подобная жизнь — настоящий рай на Земле. Однако многие даже не подозревают, насколько может быть сложна жизнь британских монархов: в ней полно правил и запретов. Разберем запреты королевского этикета на примере принцессы Шарлотты.

Этой малышке всего 3 года и она уже отличается от своих сверстников: соответствующе ведет себя при фотографах, легко позируя и улыбаясь в камеру. Кроме того, она прекрасно владеет не только английским языком, но и освоила испанский — все дело в том, что ее няня родом из Испании и она много времени тратит на изучение языков. В планах Шарлотты — изучение французского языка, ведь члены королевской семьи обязаны знать несколько языков. Девочке нельзя находиться за одним столом со взрослыми представителями королевской семьи. Это диктует этикет — взрослые должны говорить на определенные темы и соблюдать некоторые нормы, которые малышка еще не может сделать. Соответственно, делать ей за общим столом нечего.

Обычные платья под запретом в гардеробе юной принцессы. Шарлотта должна носить особые платья со специальным воротником, на котором красуется эмблема королевской семьи. Также девочке нельзя выбрать себе прическу: ее заплетают особым образом, обязательно вплетая в волосы белый или синий бант. Ровесницы принцессы могут носить сандалии, босоножки, или просто бегать босиком по газону своего двора. Но для Шарлотты это недоступно. Только туфли и только классические.

Под запретом также и разноцветная одежда. В королевской семье все должны носить практически одинаковую однотонную одежду, а выбирают цвет в тон того, который выбрала Королева.

Оказывается, носить тиары или диадемы девочке нельзя. Все дело в том, что эти украшения — атрибут замужних женщин.

Шарлотта обязана держать идеальную осанку, ведь это одно из важнейших внешних проявлений члена королевской семьи. Девочка еще учится держать спинку постоянно прямой. ​Здороваться со взрослыми членами семьи «не по протоколу» также недопустимо. Согласно правилам, принцесса при виде королевы или другого члена семьи обязана сделать реверанс.

И все эти правила — лишь небольшая часть тех норм, которые приходится соблюдать малышке. А ведь ей только 3 года!