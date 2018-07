Штаб по спасению детей из пещеры Кхао Лунг отказался от плана с аквалангами

До последнего времени наиболее вероятным планом по спасению детей из затопленной пещеры Кхао Лунг на севере Таиланда считалось «партнерское погружение» — детей собирались обучить основам подводного плавания, обеспечить аквалангами и доставить каждого по отдельности в сопровождении взрослого ныряльщика-спасателя под водой к выходу из пещеры. Однако от этой идеи пришлось отказаться после того, как в пещере погиб один из взрослых аквалангистов, доставлявших кислородные баллоны к маленьким пленникам. Из 12 мальчиков лишь несколько умеют плавать, все они слишком ослаблены, а маршрут чересчур сложен.

Ранее специалисты отказались от другого плана — пробурить отверстие с поверхности непосредственно в подземный зал, где находятся школьники. Объяснялось, что земляные работы могут вызвать обвал, они могут занять слишком много времени — до месяца, и у специалистов нет уверенности, что они смогут достаточно точно определить в джунглях необходимую точку для бурения.

Еще один вариант спасения заключается в поисках нового выхода на поверхность — этим занимаются несколько групп спелеологов, но пока им не удалось найти ""альтернативный путь наверх".

Наконец, еще один вариант заключался в откачивании воды, затопившей подземные проходы. Большие насосы работают круглосуточно вот уже несколько дней, однако на уровень воды это почти не повлияло — все из-за нее прекращающихся в регионе дождей, которые и вызвали затопление пещеры.

Таким образом, на данный момент спасатели занимают выжидательную позицию и ищут новые пути вызволения юных спортсменов.

Пятый канал ранее рассказывал о том, что в пещере 12 школьников вместе с тренером оказались отрезаны от мира в пещере после того, как из-за сезона дождей часть подземных залов и проходов оказалась затоплена.

Участь юных пленников пещеры сейчас в центре внимания всего мира. Простыне люди и знаменитости передают им слова поддержки. Руководство ФИФА пообещало привести из на финальный матч чемпионата мира — при условии, что к тому времени закончится спасательная операция.

А известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск предложил собственную идею по спасению: проложить по пещере толстый и прочный нейлоновый трубопровод, наполненный воздухом, по которому дети смогут спокойно переползти в безопасное место.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.

— Elon Musk (@elonmusk) 6 июля 2018 г.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в пещере, где ожидают помощи 12 школьников и их тренер начинает заканчиваться кислород и увеличивается процент содержания углекислого газа. Поэтому ждать до ноября, пока кончатся дожди, как планировалось ранее, теперь нельзя. Нужно действовать как можно скорее.