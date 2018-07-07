Как должны выглядеть русские панки

Русские панки родом с северов. Архангельская область, Поморье, пределы Карелии, Поморья, Новгорода, Оять и Ладога.

Панки — цельные, неделимые и прочные. Ребенок мог играть с панком и не опасаться разбить его, уронив. Древнерусский панк мог, разве что, сгореть, и то в очень жарком пламени. Русские панки сработаны из цельного куска любого дерева. Это, как правило, животные, птицы или люди, обработанные довольно грубо, лопатой! Название происходило от слова «панг», означавшего «ствол» или «корень», и со временем смягчившего окончание в произношении.

Особенностью панков стала схематичность их форм, или как сейчас бы сказали минимализм в дизайне. Без мелких деталей и подробностей, таких, как контуры перьев, копыт, шерстинок в хвосте или гриве, они выглядят круче современной скульптуры art-brut. Просто берешь — и ставишь в любой модный интерьер или хайтек-офис.

Тем не менее, наши северные предки использовали панков в качестве игрушек для своих детей, развивая их творческие и коммуникативные навыки. В брутальном панке ребенок без труда угадывал, коня, собаку, корову или птицу, но при этом все подробности об игрушке ему приходилось додумывать самому, что развивало фантазию, и позволяло игрушке быть многофункциональной. К примеру, сегодня панк — богатырский, белый конь, а завтра — деревенская гнедая кляча.

Панки идеально подходили детям трех — пяти лет, и без особого для себя ущерба переходили от старших сыновей и дочерей — к младшим, и даже из поколения в поколение.

Сделать панка было легко! Метким ударом топора — из балясин, опор для домов или из чурбанчиков. Его было необходимо выдержать в тепле 10 дней, затем с него убирали сучки, обтесывали, добиваясь гладкой поверхности. Едва намечали кукле лицо, сложных росписей и узоров не делали. Панки были лишены подробностей.