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«А кому-то на еду не хватает»: Дарью Пынзарь упрекнули в расточительстве
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«А кому-то на еду не хватает»: Дарью Пынзарь упрекнули в расточительстве 

Eva.ru 12 минут назад
Фото: Eva.ru
Дарья Пынзарь удивила публику безответственным отношением к серьезным вещам, проспав самолет. В то время как люди встают за много часов до рейса, чтобы заранее приехать в аэропорт и успеть на посадку, красавица нежится в постели, не слыша неприятного звона будильника.
Экс-участница без угрызения совести призналась в содеянном и, судя по ее настроению, совсем не расстроилась из-за потерянного билета, а для кого-то это немалые деньги. Но популярной в сети Пынзарь, вполне вероятно, за один рекламный пост зарабатывающей больше стоимости поездки в один конец, это не принесло никаких финансовых неприятностей. Она с юмором отнеслась к ситуации и купила новую путевку. «А Вы просыпали на самолет? Я да. Ну и ладно, все равно полечу!»
Подписчиков поразило такое отношение Дарьи к деньгам, ведь многие из них месяцами копят на подобные поездки. Впрочем, некоторые отметили, что Дарья сама зарабатывает, а поэтому вправе самостоятельно решать, как ей тратить или копить средства, хоть выбросить — её дело. В то же время фанатам импонирует жизнерадостный настрой Даши, так как не все способны сохранять спокойствие в таких ситуациях. Хотя зачастую в сети показывают лишь хорошее из жизни, а что там за кадром, остается только гадать. «Ну вот какая вам разница? Самодостаточная женщина, к тому же, мать при этом, для нее это не трагедия. Умейте сами зарабатывать!» «Деньги — уходящее и приходящее. Было бы обиднее, если бы это были ее последние деньги и она не смогла бы увидеться с семьей» «Ага, а кому-то на еду не хватает» «Ну беги за другим билетом, соня» «А кому-то эти 15-30 тысяч могли помочь»
Но иногда поклонники все же являются свидетелями плохого настроения Дарьи. Недавно она пожаловалась на чувство грусти, надеясь на поддержку, но в ответ получила предложение найти работу, как у всех людей, чтобы каждый день выполнять какие-то задачи и не иметь времени на печальные размышления.
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