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Школьники Хабаровского края отправились в дальнее плаванье
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Школьники Хабаровского края отправились в дальнее плаванье 

Хабаровский край сегодня 12 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Школьники Комсомольска-на-Амуре и Солнечного района отправились в дальнее плавание. Их историко-патриотический шлюпочный поход «Парус Отечества» посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Хабаровского края.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», этот поход для юных моряков — дополнительная подготовка. Дети закрепят теоретические знания и на практике освоят навыки судовождения, проверят свою физическую и психологическую подготовку.
— В этом году поход проходит по маршруту Казакевичево — Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Останавливаясь, будущие моряки будут посещать местные достопримечательности. Всего же в плавании принимают участие 36 курсантов клуба юных моряков, для 10 из них — это первый поход, — отметили в Клубе юных моряков «Алые паруса» комсомольского детско-юношеского центра «Дземги».
Сопровождать детей будут 5 опытных инструкторов. На трех 13-ти местных парусных лодках — ялах — участники плавания преодолеют 405 км. Домой они планируют вернуться 29 июля.
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