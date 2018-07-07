Лужа нечистот во дворе многоквартирного дома в Приморье‍ отравляет жизнь местным жителям

Во дворе дома № 1Б на проспекте Блюхера в Уссурийске Приморского края коммунальные службы уже четыре дня не реагируют на прорванную канализацию. Местные жители жалуются на запах нечистот, которые разлились по всему двору. По лужам на велосипедах вынуждены ездить местные дети. Об этом сообщило РИА VladNews.

Житель района снял видеоролик и разместил его в Instagram, отметив, что подал заявку в «Водоканал», но когда ждать мастеров — неизвестно.

«Все эти нечистоты текут во двор по проспекту Блюхера 1Б. Дышать невозможно уже три четыре дня. Реакции от ЖКХ никакой, дети по этим нечистотам на велосипеде наяривают» — подписал автор видео свой ролик.

В диспетчерской МУП «Водоканал» пояснили, что порыв устранят в ближайшее время. Об этом сообщило ИА UssurMedia.

В Михайловском районе Приморья несанкционированная свалка вдоль трассы переросла в настоящее экологическое бедствие. Прокуроры проводят проверку, по результатам которой виновных привлекут к ответственности.