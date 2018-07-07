Почему советская власть «слишком просто» относилась к вопросам интимного характера

Получив власть, Советы начали перекраивать жизнь советского человека. Изменения затрагивали все стороны жизни человека, в том числе линчую жизнь. Евгений Замятин в антиутопии «Мы» описывал интимные отношения как единственную сторону жизни человека, которая скрывалась. В 20-х годах СССР наоборот, это был самый обсуждаемый и открытый вопрос.

«Бунт чувственности»

Принято считать, что cekcуальная революция свершилась в 60-х года прошлого века, и это связано с движением хиппи и главным лозунгом (sex, drugs and rock-n-roll). На самом деле, настоящая революция межполовых отношений состоялась в 20-х годах, на государственном уровне. Ленин признавал, что «бунт чувственности» — необходимая составляющая для образа нового, советского человека. Вопросы интимного характера выносили на обсуждение партии РСДРП еще до 1917 года. На третьем съезде Ленин поручил Троцкому изучить и разработать теорию отношения между мужчиной и женщиной. Причем еще в 1904 году Ленин писал, что «раскрепощение духа чувственности…поможет выплеснуть сгусток энергии для победы социализма». Советский вождь не собирался угнетать человеческие потребности в ласке, а на их основе построить здоровое социалистическое общество. Австрийский психолог Вильгельм Райх в своей работе привел выдержку переписки по этому вопросу Троцкого и Ленина в 1911 году. Троцкий, как идеолог новых интимных отношений, пишет: «любовное угнетение — главное средство порабощения человека. Пока угнетают, речи о свободе быть не может. Семья, как институт, себя изжила» Ленин вторит «…не только семья. Все запреты о вопросах интимного характера надо снять. Стоит применить опыт суфражисток, и разрешить однополую любовь в том числе».

Декрет о личной жизни

Декреты большевиков на интимную тематику предлагали бОльшую свободу, чем можно представить. В группе декретов «о гражданском браке, о детях и о внесении в акты гражданского состояния», «об отмене брака» был декрет «об отмене наказания за отношения мужчины с мужчиной». Эти декреты давали женщине возможность «материального и интимного самоопределения». Согласно декретам, интимный (брачный) союз легко заключали и легко расторгали. Появился Институт социальной гигиены во главе с Григорием Баткисом. В 1919 году Баткис докладывал, что «брак, любовные отношения стали личным делом. Количество интимных извращений из-за раскрепощения нравов стало меньше». Как раз в это время появилась теория о простом получении желаемого, «как о стакане воды». Ситуация с раскрепощением была удивительной для многих. Герберт Уэллс отмечал, что «слишком просто» в СССР относятся к вопросам интимного характера.

Страна с решенным половым вопросом

В декабре 1918 года в Петрограде прошла демонстрация в честь декрета «Об отмене брака». В честь этого по центральным улицам города с шествием прошлись лесбиянки с плакатами «Долой стыд». Ленин был положительно настроен: так держать, товарищи!». В этом же 1918 году, прошел еще один парад с плакатами «Долой стыд!», когда и мужчины, и женщины прошлись по улицам города без одежды и нижнего белья. В Москве в 1924-1925 существовало движение радикальных нудистов «Долой стыд!» Основной идеей участников движения было равноправие по признаку наготы, ведь пока есть одежда, будет негласное деление людей по уровню достатка и возможностей. Участники движения ходили по Москве голышом, на них была только ленточка «Долой стыд!». Историки связывают появление этого движения, как логичное продолжение морального разложения» советских людей. Вслед за свободой интимных отношений, разрешением абортов, коммун это был следующий шаг интимной свободы личности. В декабре 1925 на 14 съезде ВКП (б) Бухарин обрушился критикой на движение нудистов. После этого милиция стала пресекать нахождение москвичей в голом виде.

Половое просвещение

Отношения изменились не только между мужчиной и женщиной. Теперь брак тоже стал личным делом каждого. Женились и разводились свободно. Если брак распадался, то алименты выплачивались только полгода. Александра Коллонтай много работала над «Кодексом о браке». Она писала, что необходимо уделять внимание интимному просвещению школьников, начинать стоит в 12-13 лет, в начале полового созревания. Если этого не сделать, что ранняя беременность, разочарование в интимных отношениях обеспечено. Большевики прислушались к Коллонтай, и запустили масштабную акцию по искоренению невежества в половом вопросе у школьников. Но если в больших городах обсуждения на интимные темы встречали более-менее свободно, то в российской глубинке с косностью мышления было трудно бороться. К тому же было мало преподавателей интимных отношений. Поэтому с 1919 по 1925 года в СССР привезли около 300 специалистов из стран Европы. Преподаватели были в восторге: столько работы, какой простор! Как много свободы! К слову, СССР была одной из первых стран, которая официально признала труды Зигмунда Фрейда . Проводилось много семинаров на интимные темы, люди свободно обсуждали вопросы «насколько естественна интимность ребенка?» Ожидаемо был высокий рост рождения детей вне брака. В 1923 году больше половины детей были внебрачными, так как они рождались в контексте «гражданского брака». Тема абортов также обсуждалась свободно, ведь они освобождали женщину. Выросло производство презервативов, создавались новые контрацептивы, таблетки для оплодотворения женщины, для повышения интимной силы у мужчин. Конечно, перекосы в интимном воспитании иногда случались. Например, в Вологде существовало такое положение: «каждая комсомолка, рабфаковка или другая учащаяся, которой поступило предложение от комсомольца или рабфаковца вступить в половые отношения, должна его выполнить. Иначе она не заслуживает звания пролетарской студентки».

Шведская (советская) семья

В нашем понимании шведская семья — это группа лиц и мужского и женского пола, которая в большом количестве проживает на одной территории. Оказывается, это советское «изобретение». Считалось, что брак — это пережиток прошлого, а комсомольская семья — образ семьи будущего. Добровольно в такой советской «шведской семье» проживало по 10, по 12 человек, и мужчин и женщин. Совместно вели хозяйство, кушали, стирали, готовили, убирали и предавались интимным утехам. В отличие от шведской семьи, в советских коммунах дети — нежелательный элемент, ведь воспитание требовали времени, а советские люди строили коммунизм. Если же «казус» случался, то дитя отвали в интренат на воспитание. Постепенно идея половой коммуны распространилась по всему союзу. Образцом коммуны считалось поселение Болшево. Его создали по распоряжению Дзержинского в 1924 году. В поселении проживало примерно тысяча преступников от 12 до 18 лет, соотношение девочек и мальчиков было неравномерным. Девочки и мальчики жили в общих казармах, поощрялись «совместные сексуальные опыты». Коммуна в Болшево до сих пор остается самым крупным образцом «шведской» семьи в истории.

Завершение революции

С приходом Сталина к власти все поменялось, в том числе и отношение к интимному вопросу. Индустриализация требовала полной концентрации, без траты сил на любовные похождения и воспитание детей. Поэтому «чувственность» стала порицаться на уровне властей, семья снова стала основой общества, а моногамные чувства перестали отвергаться. Так как за личную жизнь советского человека снова взялось государство, то «посыпались» новые указы взамен старым. Сначала отменили декрет «об отмене брака», потом на законодательном уровне запретили аборты в 1934 году. Позже Калинин подписал указ о запрете интимных отношений между мужчинами. И, конечно, не обошлось без арестов меньшинств в СССР. Программы по интимному воспитанию прекращались, на долгие годы «возвращалось на сцену» порицание свободных нравов.