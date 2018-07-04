Бойфренд финалистки «Холостяка» ушел к Бузовой

Мужчина состоял в отношениях с финалисткой проекта " Холостяк" ещё до того, как Дарья решилась на съемки. Источник утверждает, что рассталась пара из-за того, что Сергей слишком много времени проводил с братом, забывая о своей возлюбленной.

Тяжко пережив разрыв, Сергей все же решил двигаться вперёд, попытать свое счастье с Бузовой, одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Но чтобы получить ее сердце, Наумову придётся выдержать конкуренцию олигархов и успешных бизнесменов, которые стремятся завоевать сердце артистки.