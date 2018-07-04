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Бойфренд финалистки «Холостяка» ушел к Бузовой
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Бойфренд финалистки «Холостяка» ушел к Бузовой 

Russianshowbiz.info 4 июля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Сергей Наумов, бывший возлюбленный Дарьи Клюкиной, решил принять участие в проекте «Замуж за Бузову».
Мужчина состоял в отношениях с финалисткой проекта " Холостяк" ещё до того, как Дарья решилась на съемки. Источник утверждает, что рассталась пара из-за того, что Сергей слишком много времени проводил с братом, забывая о своей возлюбленной.
Тяжко пережив разрыв, Сергей все же решил двигаться вперёд, попытать свое счастье с Бузовой, одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Но чтобы получить ее сердце, Наумову придётся выдержать конкуренцию олигархов и успешных бизнесменов, которые стремятся завоевать сердце артистки.
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