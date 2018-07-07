Игорь Николаев рассказал о разлуке с дочкой

Российский певец поделился трогательным снимком с младшей дочерью Вероникой. 58-летний музыкант рассказал поклонникам, что из-за рабочей занятости его вскоре ждет разлука с малышкой.

Игорь все еще принимает активное участие в различных проектах.

В этот раз певца ждут съемки в Муроме для Первого канала и Славянский базар в Витебске. Заботливый папа пообещал 2-летней дочери вернуться домой сразу же после окончания этих двух мероприятий.

Поклонники заметили, что маленькая Вероника очень похожа на своего звездного папу: «Игорь, какая жемчужинка у тебя, сколько радости, счастья, вдохновения, прилива сил она тебе приносит ежедневно». Николаеву посоветовали не отлучаться на долго из дома, чтобы не упустить важные моменты из жизни дочки.