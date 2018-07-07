Большая русская печь появилась городском парке в Костромской области

В городском парке Шарьи теперь стоит большая русская печь, узнал KOSTROMA.TODAY. В ней можно готовить пироги и варить кашу.

Идея поставить главный предмет русской избы в парке принадлежит общественной организации «Наше Поветлужье», которая выиграла президентский грант. Местом постройки выбрали парк — он привлекает внимание и молодёжи, и старшего поколения.

«Мы хотим, чтобы люди разного возраста приходили сюда, общались. Печка — это тепло, это приятно, это объединяет», — отметил глава организации Олег ЛУКАЧЕВ.

Печь построил за 5 дней потомственный печник Андрей Хайнатский. Возвёл он её по проверенным русским рецептам.

Печь уже прошла первое крещение огнём. Теперь её будут использовать для мастер-классов по приготовлению пирожков и каши, сюда уже ходят экскурсии.

На вопрос о том, сможет ли любой желающий в любое время прийти со своими продуктами и сготовить себе что-нибудь, Олег ЛУКАЧЕВ ответил:

«Это было бы замечательно. Чтобы люди предварительно договаривались о безопасности и уборки мусора и готовили себе. Это всё в перспективе».

Президентского гранта в 500 тысяч рублей полностью хватило на постройку печки и обеспечение пожарной безопасности.