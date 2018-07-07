Ещё
Большая русская печь появилась городском парке в Костромской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большая русская печь появилась городском парке в Костромской области 

Kostroma.Today 24 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В городском парке Шарьи теперь стоит большая русская печь, узнал KOSTROMA.TODAY. В ней можно готовить пироги и варить кашу.
Идея поставить главный предмет русской избы в парке принадлежит общественной организации «Наше Поветлужье», которая выиграла президентский грант. Местом постройки выбрали парк — он привлекает внимание и молодёжи, и старшего поколения.
«Мы хотим, чтобы люди разного возраста приходили сюда, общались. Печка — это тепло, это приятно, это объединяет», — отметил глава организации Олег ЛУКАЧЕВ.
Печь построил за 5 дней потомственный печник Андрей Хайнатский. Возвёл он её по проверенным русским рецептам.
Печь уже прошла первое крещение огнём. Теперь её будут использовать для мастер-классов по приготовлению пирожков и каши, сюда уже ходят экскурсии.
На вопрос о том, сможет ли любой желающий в любое время прийти со своими продуктами и сготовить себе что-нибудь, Олег ЛУКАЧЕВ ответил:
«Это было бы замечательно. Чтобы люди предварительно договаривались о безопасности и уборки мусора и готовили себе. Это всё в перспективе».
Президентского гранта в 500 тысяч рублей полностью хватило на постройку печки и обеспечение пожарной безопасности.
Kostroma.Today: последние новости
Главная икона Костромской земли отправляется под Санкт-Петербург Свидание с шампанским на Волге закончилось для влюбленных воплями и паникой Мошенник обманул 13 доверчивых костромских мам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики9
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать13
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем17
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение