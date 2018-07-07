Эта пара хотела выглядеть хорошо на свадьбе, и вот что из этого вышло

31-летняя Клэр Кроутер когда-то весила 90 кг. Девушка работала акушеркой, и из-за бешеного графика ей приходилось питаться фастфудом и полуфабрикатами. В результате ситуация вышла из-под контроля, и она буквально не могла смотреть на себя в зеркало. А когда ее парень сделал ей предложение, она отказала ему, сказав, что не хочет идти к алтарю «жирной невестой». Клэр твердо решила похудеть и изменить свою жизнь раз и навсегда.

1. Так выглядела Клэр до похудения.

2. Она отказала своему парню, сделавшему ей предложение, сказав, что не хочет идти к алтарю «жирной невестой».

3. Клэр присоединилась к группе по похудению и за 10 месяцев потеряла 25,5 кг. Но вскоре она поняла, что этого недостаточно, и записалась в фитнес-клуб вместе с парнем, который поддерживал ее и всячески помогал. Он вместе с ней сидел на диете и следовал тому же плану тренировок.

4. Занимаясь в фитнес-клубе, Клэр потеряла еще 13 кг. Из толстушки девушка превратилась в настоящую красавицу и стала намного увереннее в себе.

5. «Поддержка Стивена была неотъемлемой частью моего успеха», — говорит Клэр.

6. В октябре 2014 года Клэр и Стивен поженились.

7. Все семейство в сборе, включая дочь Клэр Молли, для которой ее мама — лучший пример для подражания.

8. «Я никогда не позволю себе скучать, занимаясь спортом, я постоянно совершенствую себя».

9. Мы потрясены упорством и силой воли этой девушки!