Композитору и певцу Тото Кутуньо исполняется 75 

Легенда итальянской эстрады Тото Кутуньо отмечает 75-летие. Он с самого детства интересовался музыкой и в юности уже играл на нескольких инcтрументах — ударных, трубе и аккордионе. Однако на всю Италию Кутуньо прославился не музыкальной игрой, а своими песнями. Талантливый певец и композитор, он сотрудничал с такими мировыми звездами, как Мирей Матье, Адриано Челентано и Джо Дассен. Тото Кутуньо любили и в СССР: за его пластинками стояли очереди, а на концертах собирались полные залы. Певец не раз приезжал в Советский Союз, а потом и в Россию.