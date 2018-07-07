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Композитору и певцу Тото Кутуньо исполняется 75
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Композитору и певцу Тото Кутуньо исполняется 75 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Легенда итальянской эстрады Тото Кутуньо отмечает 75-летие. Он с самого детства интересовался музыкой и в юности уже играл на нескольких инcтрументах — ударных, трубе и аккордионе. Однако на всю Италию Кутуньо прославился не музыкальной игрой, а своими песнями. Талантливый певец и композитор, он сотрудничал с такими мировыми звездами, как Мирей Матье, Адриано Челентано и Джо Дассен. Тото Кутуньо любили и в СССР: за его пластинками стояли очереди, а на концертах собирались полные залы. Певец не раз приезжал в Советский Союз, а потом и в Россию.
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