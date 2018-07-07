L’Italiano vero: Тото Кутуньо — 75

Легенда итальянской эстрады. Тото Кутуньо исполнилось 75. Сальваторе — это настоящее имя певца. Артист родился в музыкальной семье, стал ударником в группе отца, освоил гитару и аккордеон, но, родители прочили ему другую карьеру. Тото выучился на бухгалтера, но ни дня не проработал по специальности. Корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Гальперин узнал, почему итальянский певец называет себя отцом 300 детей и мужем великой женщины.

Музыкальный Олимп Тото Кутуньо покорил с этой песней. L’Italiano vero или «настоящий итальянец» просил у публики позволить ему спеть.

Миллионы фанатов не то, что позволяли, умоляли: Тото, пой. Певец постоянно участвовал в знаменитом и фестивале «Сан-Ремо». В 1990 году он выиграл «Евровидение», хотя хотел отказаться от участия в конкурсе. Песни достойной не было. Помогли поклонницы, которые попросили спеть о любви без границ.

«Зрительскую любовь не купишь. Было бы плохо, его бы забыли сразу же. Как и других певцов, которые появились и исчезли. Это целая эпоха для миллионов людей. Феномен честности, правдивости, откровенности, безграничной любви», — считает певец Михаил Михайлов

Начинал Кутуньо как композитор. Лучшие свои мелодии он раздал звездам мировой эстрады — Мирен Матье, Джо Дассену Адриано Челентано . Спустя годы Тото решил начать сольную карьеру.

Кутуньо — один из тех, чьи песни разрешали в Союзе. В СССР он впервые приехал в 1986 году. Почти 30 концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Все с аншлагами. Нине Михай тогда было 19. На билет студентка эстрадно-джазового факультета Гнесинки потратила 50 рублей.

«Вы спросите меня какая женщина в России не любит Тото. Тото любят все. Даже мужчины. Из-за музыки, из-за его сердца. Это романтик. Он отличный музыкант. У него прекрасный тембр», — отметила поклонница Тото Кутуньо Нина Михай.

Семейная жизнь певца — настоящая итальянская драма. Более 40 лет он женат, как говорит Тото, на великой женщине по имени Карла. Он изменил ей лишь однажды. Со стюардессой Кристиной, которая родила ему единственного сына. Карла простила, а Кутуньо всегда говорит, что он «сделал 300 детей» — своих песен.

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