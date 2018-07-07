«Первая леди СССР» — домохозяйка: какой была Виктория Брежнева

Виктории Петровне Брежневой при жизни генсека говорили очень мало. Она крайне редко появлялась на людях вместе с мужем, занимаясь в основном домом и семьей. Что же представляла собой «первая леди» советского государства?

Дочь машиниста

Виктория Денисова родилась в Белгороде Курской губернии 11 декабря 1907 года. Отец девочки, Петр Никифорович Денисов, трудился машинистом на железной дороге, мать, Анна Владимировна, была домохозяйкой. У Вики были еще три сестры и брат.

Окончив девять классов школы, Виктория поступила в Курский медицинский техникум, стала жить в общежитии. Однажды она отправилась на танцы и там познакомилась с Леонидом Брежневым , также студентом техникума, только землемерно-мелио ративного. Шел 1925 год. Знакомство произошло случайно: Брежнев пригласил на танец подругу Вики, а та отказалась, заявив, что он танцевать не умеет. Тогда он обратился к Виктории, и та согласилась с ним потанцевать.

Они начали встречаться. В 1928 году состоялась свадьба. Молодые переехали в Свердловскую область. В 1929 году на свет появилась дочь Галина, в 1933-м — сын Юрий.

«Первая леди» — домохозяйка

Хотя Виктория окончила медицинский техникум с дипломом акушера, она практически никогда не работала, вела жизнь домохозяйки. Так продолжалось и когда ее муж стал занимать высокие политические посты. Виктории Петровне были чужды тщеславие и интерес к политике и власти, она не любила привлекать к себе публичное внимание. Именно поэтому ее так редко можно было увидеть рядом с мужем даже на официальных приемах. Не посещала она и «номенклатурных» вечеринок. Зато умела прекрасно готовить, заботилась о гардеробе Леонида Ильича. Когда Брежнев занял должность генерального секретаря ЦК КПСС , ему по статусу полагалось иметь личных поваров. Его жена научила их готовить пищу именно так, как нравилось Леониду Ильичу.

По рассказам, одевалась Виктория Петровна также очень скромно, не имела особых нарядов и даже не носила украшений. Да и красавицей ее, собственно, назвать было нельзя. Тем не менее, Леонид Ильич был очень привязан к жене, звал ее Витя и практически не мог обходиться без нее. [С-BLOCK]

«Отношения Леонида Ильича и Виктории Петровны можно без преувеличения назвать нежными, по нынешнему времени и нынешним нравам — старомодными, — вспоминает личный охранник Брежнева генерал Владимир Медведев . — Ты — жена, домашняя хозяйка, мать семейства, в том весь круг твоих обязанностей. Такую линию он проводил беспрекословно. Но Виктория Петровна ни на что и не претендовала. Так и жили: она не вмешивалась в политику и государственные дела, он — в домашние. Весь быт, уклад дома были на ней».

Только когда вышла книга воспоминаний Брежнева (за которую ему, кстати, присудили Ленинскую премию), советские граждане наконец узнали, как зовут его жену.

В последний раз Виктория Петровна появилась на публике в день похорон Леонида Ильича, которые транслировались по телевидению в прямом эфире. Из газет фотографию семьи Брежнева опубликовали одни лишь «Московские новости», выходившие на английском языке.

Рок семьи Брежневых

Виктория Петровна уделяла очень много внимания воспитанию детей и внуков. Несмотря на это, они не слишком ее радовали, особенно дочь — Галина. Вот она-то как раз в полной мере наслаждалась статусом члена семьи генсека. Галина Леонидовна вела шумную разгульную жизнь, вокруг нее было много сплетен и скандалов. Еще в юности она сбежала из дома с акробатом Евгением Милаевым, от которого впоследствии родила дочь, названную в честь бабушки Викторией. У нее было несколько весьма экстравагантных браков и множество романов. Вдобавок она страдала алкогольной зависимостью, от которой лечилась в психиатрической клинике.

Дочь Галины, любимая внучка четы Брежневых Виктория пережила несколько неудачных браков, по глупости потеряла две квартиры и в итоге осталась почти без средств к существованию. Правнучка Галя, которую прадедушка и прабабушка тоже очень любили, после развода с мужем начала выпивать, бомжевала, несколько лет провела в психоневрологическом интернате. Такое впечатление, что семью преследует какой-то страшный рок… [С-BLOCK]

Сразу же после кончины Брежнева в 1982 году у семьи отобрали государственную дачу и часть имущества. Викторию Петровну лишили даже персональной пенсии, которую она получала при муже.

В последние годы жизни Виктория Брежнева жила одна в своей московской квартире. Ей постоянно приходилось делать инъекции инсулина, так как она страдала тяжелой формой диабета. Скончалась вдова Брежнева 5 июля 1995 года. О ее смерти в прессе почти не упоминали.