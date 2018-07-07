Андрей Василевский: «Мне одинаково хорошо и в России, и в США»

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский сказал, что ему в одинаковой степени нравится находиться и в США, и в России.

— Как проводишь отпуск?

— Все как обычно. Приехал в Россию на пару месяцев, на несколько дней заскочил в Уфу, чтобы повидать всех, встретиться с родителями, братом и друзьями. Сегодня вот диплом получил о высшем образовании, большое дело. Все в привычном русле, ничего необычного.

— Сейчас, по прошествии пяти лет жизни в США можно говорить о том, что ты окончательно прижился там? Есть то, чего не хватает в Америке?

— Естественно, какое-то привыкание к жизни уже есть. Не могу сказать, что меня там что-то сильно напрягает. Мне одинаково хорошо и в России, и в США, — цитирует вратаря официальный сайт «Салавата Юлаева».