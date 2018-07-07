Лавандовое очарование: простой декор подарочной упаковки своими руками 

Вам потребуется:
Бумажные салфетки для декупажа с мотивами лаванды; Бумажный подарочный пакет; Декоративная бумага или сизофлиз; Сизаль зелёного цвета; Клей; Две деревянные пуговицы
Шаг 1 Вырежьте рамку из декоративной бумаги или из сизофлиза и наклейте её на бумажный пакет. Сизофлиз можно просто приутюжить.
Шаг 2 Из салфетки вырежьте мотив лаванды и аккуратно наклейте его в центре пакета.
Шаг 3 Завяжите бантик из сизаля и приклейте его на рамку.
Шаг 4 По бокам рамки вверху пакета приклейте или пришейте пуговицы.
Источник и фото: Burda. Creazion special. Хюгге/2018