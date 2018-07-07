У красноярки после лечения 26 зубов возникли серьезные осложнения

Жительница Красноярска отсудила 85 тысяч рублей за осложнения после лечения зубов. Об этом сообщили в краевом суде.

Женщина два года назад запломбировала в городской стоматологической поликлинике №3 сразу 26 зубов. Через какое-то время ее стала мучить ноющая боль, а нос с левой стороны начало периодически закладывать. Стоматолог поставил диагноз «обострение хронического гранулирующего периодонтита 26 зуба» и назначил лечение. Но оно не помогло. И женщина обратилась в другую поликлинику. Врач оториноларинголог обнаружил у пациентки инородное тело — часть пломбировочного материала — в челюстной пазухе. Попало оно туда во время лечения зубов. Женщине провели операцию. На все лечению у нее ушло 11 месяцев.

Она направила претензию в стоматологическую поликлинику. Но ее проигнорировали. Тогда она обратилась в суд, который постановил взыскать деньги в ее пользу за причинение морального вреда, за утраченный заработок. Кроме того, поликлинике выписали штраф и обязали оплатить судебные издержки. Судебный акт вступил в законную силу.