Ещё
У красноярки после лечения 26 зубов возникли серьезные осложнения
Далее:
Читайте также:
Ещё

У красноярки после лечения 26 зубов возникли серьезные осложнения 

АиФ Красноярск 34 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Жительница Красноярска отсудила 85 тысяч рублей за осложнения после лечения зубов. Об этом сообщили в краевом суде.
Женщина два года назад запломбировала в городской стоматологической поликлинике №3 сразу 26 зубов. Через какое-то время ее стала мучить ноющая боль, а нос с левой стороны начало периодически закладывать. Стоматолог поставил диагноз «обострение хронического гранулирующего периодонтита 26 зуба» и назначил лечение. Но оно не помогло. И женщина обратилась в другую поликлинику. Врач оториноларинголог обнаружил у пациентки инородное тело — часть пломбировочного материала — в челюстной пазухе. Попало оно туда во время лечения зубов. Женщине провели операцию. На все лечению у нее ушло 11 месяцев.
Она направила претензию в стоматологическую поликлинику. Но ее проигнорировали. Тогда она обратилась в суд, который постановил взыскать деньги в ее пользу за причинение морального вреда, за утраченный заработок. Кроме того, поликлинике выписали штраф и обязали оплатить судебные издержки. Судебный акт вступил в законную силу.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае мужчину в надувном детском жилете унесло течением Жизнь в других координатах. Инвалидам приходится доказывать: они как все Безопасны ли арбузы в июле?
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вместо ножа легла под штангу: -60 кг за 2 года11
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики13
Боня показала личное фото с новым мужчиной2
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать15
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение