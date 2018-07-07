Хорошие манеры из прошлого, которые теперь кажутся дикими

Мы привыкли к тому, что знаем, как вести себя прилично. Но правила хорошего тона настолько сильно меняются с течением времени, что, попав даже в самое недалекое прошлое, можно было нажить себе больших проблем из-за своего поведения. То, что нам кажется дикостью и невежеством сегодня, раньше могло сказать, что перед ними приличный и культурный человек. И с другой стороны, наши сегодняшние манеры привели бы в ужас людей даже из не такого уж далекого 19 века.

Обморок

Чтобы выразить крайнюю степень негодования или восторга, сегодня мы используем слова. Редко — жесты или крики. А вот барышни из позапрошлого века, да и юноши, чего греха таить, в этих случаях использовали обморок. Существует миф, согласно которому считается, что обмороки вызывали слишком тесные женские и мужские корсеты. Но это вовсе не так. На самом деле обмороки были сознательными, то есть ненастоящими. В случае, когда сегодня мы громко хохочем или сильно ругаемся, наши предки падали бездыханным и лежали так, пока окружающим не становилось очевидно их отношение к происходящему. Нюхательные соли в этом случае были не столько целительным средством, сколько знаком, что пора подниматься. А не падать в обморок считалось для барышень неприличным. Руки о скатерть

Сегодня в ресторане вытирать руки о скатерть или об официанта решится разве что какое-нибудь пьяное быдло. А вот в средние века на тех, кто так не делал, смотрели, как минимум, косо. Это была не просто традиция, а дань хорошим манерам. Ты вытирал руки о человека, который подавал еду, или же о скатерть и таким образом давал понять, что руки твои чисты, а ты готов вернуться к делам, не рискуя испачкать партнеров или жену. Кстати, вилки считались «бабским» прибором, мужчинам пользоваться ими было зазорно. Потому и возникала острая необходимость вытирать руки о скатерть. Убить оппонента

Во времена, когда боженька еще не создал Фейсбук для организации длительных споров со взаимными оскорблениями, приличным считалось убить человека, который с тобой в чем-то не согласен. В начале 19 века дуэли были единственно приличным способом подвести черту под спором практически любой степени серьезности. А вот если ты не попытался убить оппонента, общество признавало тебя трусом и проигравшей стороной, даже если твои аргументы в споре были мощнее. Еда в кровати

Завтрак в постель может и не вызвать у нас такого ужаса, хотя этот ритуал остался уделом романтических фильмов. Кто в действительности захочет ронять крошки на постель и рисковать облиться горячим кофе в кровати? А вот в древние времена принимать пищу по-другому считалось неприличным. Древнегреческие званые ужины выглядели так: мужчины откидывались в расслабленных позах на кроватях и принимали пищу не за столом, а прямо лежа. Для этого кровати специально приносили в банкетные залы. У этой традиции были свои причины. Дело в том, что званые ужины всегда включали в себя не только еду, но и плотские утехи. Единственными женщинами, которые туда допускались, были проститутки. А с ними вести дела гораздо удобнее лежа. Не улыбаться на фото

Есть причина, по которой люди на старинных фотографиях никогда не улыбаются. Дело вовсе не в том, что времена были тяжелые, а им все время было грустно. Просто раньше долгое время считалось, что улыбаться фотографу — это очень неприлично, а еще и неуважение к его работе. Такая традиция пошла с самого зарождения фотографии. Первые камеры нуждались в очень длительной выдержке. А сидеть перед объективом три часа и все три часа улыбаться одинаково — просто невозможно. Не испортив снимок. Влиял и тот факт, что среди аристократов улыбка считалась прерогативой простолюдинов. Не жать руку женщине

С пришедшим гендерным равенством всем стало все равно, кто кому жмет руку. Но в старые времена жать руку женщине считалось поистине неприличным. Даже если женщине пожимала руку женщина. В этой ситуации их могли заподозрить в нетрадиционных отношениях. Ну а мужское рукопожатие намекало на то, что с женщиной можно вести дела. Что, конечно, в те времена считалось неприличным.