Ещё
Хотели «Бентли», а хватило только на Запорожец: в Ярославле сделали первый модный подъезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хотели «Бентли», а хватило только на Запорожец: в Ярославле сделали первый модный подъезд 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Вместо стильного входа получился весёленький
В Ярославле сделали первый модный подъезд. Фотографии эскиза и реализации выложили в соцсетях с просьбой сказать нравится реализация или нет.
Ярославцы бросились критиковать.
— Это из серии: хотели купить золотистый «Бентли», а денег хватило только на жёлтый «Запорожец». Ужас, какое исполнение, — написала Юлия Захарова.
— Цвета не те, длина не та, укороченное всё, — поддержал Максим Горький.
— Друзья, это первая попытка сделать что-то принципиально новое, — оправдался Директор «Центра организации капитального ремонта» и депутат ярославского муниципалитета Олег Ненилин. — Отклонения от эскиза по просьбе жителей. Оставили входную дверь, которую они ставили в прошлом году. Отсюда цветовые пересмотры. Дерево покрасили плохо, идея была подчеркнуть структуру дерева, переборщили с колером. В целом неплохо. Будем шлифовать.
Так подъезд выглядит на эскизе
Нашлось и много людей, которым преображение подъезда понравилось.
Это, пока что, самая крутая входная группа во всем Ярославле, — написал Дмитрий Кузан.
Напомним, что проект ремонта входа в подъезд ярославцы тоже раскритиковали.
76.ru: последние новости
«Супруга ревновала меня к клиенткам»: мужчины-маникюрщики рассказали, как пришли в эту профессию В Ярославле вместе с участниками шоу «Песни» пел весь зал Может вор это сделал из-за любви к Ване: с яославского кладбища украли портрет Ивана Ткаченко
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики11
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать15
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем23
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение