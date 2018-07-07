Хотели «Бентли», а хватило только на Запорожец: в Ярославле сделали первый модный подъезд

Вместо стильного входа получился весёленький

В Ярославле сделали первый модный подъезд. Фотографии эскиза и реализации выложили в соцсетях с просьбой сказать нравится реализация или нет.

Ярославцы бросились критиковать.

— Это из серии: хотели купить золотистый «Бентли», а денег хватило только на жёлтый «Запорожец». Ужас, какое исполнение, — написала Юлия Захарова

— Цвета не те, длина не та, укороченное всё, — поддержал Максим Горький

— Друзья, это первая попытка сделать что-то принципиально новое, — оправдался Директор «Центра организации капитального ремонта» и депутат ярославского муниципалитета Олег Ненилин. — Отклонения от эскиза по просьбе жителей. Оставили входную дверь, которую они ставили в прошлом году. Отсюда цветовые пересмотры. Дерево покрасили плохо, идея была подчеркнуть структуру дерева, переборщили с колером. В целом неплохо. Будем шлифовать.

Так подъезд выглядит на эскизе

Нашлось и много людей, которым преображение подъезда понравилось.

Это, пока что, самая крутая входная группа во всем Ярославле, — написал Дмитрий Кузан.

Напомним, что проект ремонта входа в подъезд ярославцы тоже раскритиковали.