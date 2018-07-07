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Елена Кулецкая показала редкие фотоснимки
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Елена Кулецкая показала редкие фотоснимки 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Накануне рождения второго ребенка Елена получила неожиданный сюрприз. Модели, наконец, отдали снимки 2007 года, сделанные легендарным фотографом Сетом Сабалем в Нью-Йорке для агентства «Форд моделс».
По словам Кулецкой, она за все11 лет ни разу не видела эти снимки, поскольку их посчитали неудачными и отложили. Фотографии были сделаны цифровой камерой, но несмотря на наличие электронной почты самой Елене фотографии отправлять никто не торопился.
Кулецкая вспомнила и те времена, когда ей приходилось сниматься на пленку. Девушка рассказала о том, как фотограф очень долго выставлял свет, делал множество пробных снимков на полароид, моделей по 100 раз подкрашивали, поправляли им одежду, прическу. Заказчикам непременно требовалась замысловатая поза, где девушкам приходилось практически перекидывать левую ногу через правое плечо или одновременно показывать узор, вышитый на груди и на лопатке. Все это в условиях томительного ожидания, когда фотограф сделает снимок на пленку.
Не забыла Елена рассказать и о возрасте. Когда-то в 18 лет она считала себя жутко старой, если на кастинг приходили девушки 16-17 лет. В итоге на вопрос о возрасте Кулецкая начинала хитрить, спрашивая у заказчиков: «А сколько лет вам надо?»
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