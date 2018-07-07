«Самое первое интервью» Собчак взяла у Кержаковой

Недавно Милана Кержакова пожаловалась, что ее муж забрал их ребенка Артемия и не дает им видится. Оказалось, это есть веская причина — молодая мама лечится от зависимости от запрещенных препаратов. Эта новость стала резонансной, известная журналистка Ксения Собчак первой взяла интервью у попавшей в скандал жены Александра Кержакова , о чем сообщила в своем «Инстаграме».

Однако Собчак подняли на смех. Оказалось, что до светской львицы поговорить с обиженной женщиной успели несколько изданий. Конкуренты пишут, что взять «первой эксклюзивное интервью» позже всех, это «Отличный результат, Ксения!». Похоже, что за политической деятельностью, Собчак утратила свои журналистские навыки.