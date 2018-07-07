Почему «блуд» на Руси не считался «развратом»

Религия определяет блуд как «незаконное, безбрачное сожительство, вид любодеяния». Подчеркивается, что блуд может быть и мысленным — то есть когда человек грешит не действием, а в своих помыслах. [С-BLOCK]

В широком понимании «блудом» является «любое отступление от Бога, от воли Божией, ересь, идолопоклонство, неверие». Другими словами, блудом принято называть не только действия и мысли, связанные с развратом и прелюбодеянием, но и любые проявления вероотступничества: например, сомнения в истинности христианской веры, поиски другой веры.

«Блудливая» Русь

Теперь перейдем к трактовке блуда на Руси. Дело в том, что изначально, в дохристианскую эпоху, такого понятия, как блуд, вообще не существовало. Отношение к половым контактам было более спокойное: не было строгих регламентов и правил. Во время праздников иногда устраивали «оргии», которые носили ритуальный, магический характер.

Например, такими вакханалиями обычно сопровождался праздник в честь божества Лада, позднее трансформировавшийся в праздник Ивана Купалы.

Уже в XVII веке православные монахи характеризовали праздник Ивана Купалы так: «Тут же есть мужам и отрокам великое падение на женское и девичье шатание. Тако же и женам мужатым беззаконное осквернение тут же». [С-BLOCK]

Лишь в VII веке в русском языке появилось понятие «блудница». Однако оно не носило никакого «интимного» оттенка: так называли девушек и вдов, находившихся в поисках мужей — «блуждающих».

После принятия христианства, «блудницами» стали называть девушек и женщин, вступавших в интимные отношения, не состоя в браке. Но только в XVIII веке слово это стало означать позор для женщины. Интересно, что блудом называли лишь связь с незамужней женщиной — девушкой или вдовой. Отношения с замужней звалось прелюбодейством, а профессиональных проституток звали не блудницами, а «срамными девками».

Блудоборцы

И светские власти, и церковь пытались бороться с «блудным» поведением. Еще княгиня Ольга в 953 году издала указ о том, что девушка, лишившаяся девственности вне брака, должна заплатить денежную или вещевую компенсацию. В 967 году князь Святослав запретил языческим волхвам заниматься дефлорацией девственниц перед свадьбой (такая традиция существовала на Древней Руси в те времена) и возложил эту обязанность на мужей. Также князь попытался ввести запрет на танцы «в непотребное время», то есть в дни, когда не отмечалось никаких праздников. Дело в том, что в плясках часто присутствовали элементы эротики: например, во время прыжков и подскоков оголялись интимные места танцоров. Но указ не прошел — народ начал бунтовать. [С-BLOCK]

С приходом христианства церковь также ввела ряд запретов, целью которых была борьба с «блудом». Так, в интимные отношения, по мнению церковников, люди должны были вступать только ради зачатия. Разрешалось заниматься любовью лишь в одной позиции: лежа лицом к лицу. Нельзя было целовать тело супруга, а «добрая жена» должна была испытывать отвращение к половой жизни. Запрещался интим в постные дни, и еще предписывалось совершать не более одного полового акта в день. Супруги после «греха соития» должны были обязательно мыться отдельно, а не в общей бане. Грехом считалось женщине «возводить брови и краситися, дабы не прельстити человекы во погыбель сласти телесныя». Во время исповеди прихожанин должен был подробно отчитаться обо всех «блудных грехах». [С-BLOCK]

Даже «просвещенная» Екатерина Великая внесла свою лепту в борьбу против «блуда», запретив в 1784 году использовать общие бани и повелев строить раздельные мыльни для мужчин и женщин.

Тем не менее, к запретам многие относились формально. «Заблудшие» люди, согрешив шли в храм, где получали отпущение в обмен на покаяние.