Кому писал стихи Кант, и что находится в подвалах: Кафедральный собор запустил экскурсию по надгробным плитам 

— Раньше эпитафия для меня была просто плитой на стене, украшением собора. Но по мере изучения этой темы я всё больше углублялась в истории жизни людей: за каждой эпитафией стоит конкретный человек, со своим характером и судьбой, — говорит Мария Серебрякова., ,
ИСТОРИИ, Один из ректоров Альбертины Христофор Прейс родился в бывшей римской провинции, являлся профессором элоквенции и особенно увлекался творчеством Цицерона. Написал эпитафию самому себе (заранее). Эпитафия математика и философа Матиаса Стойуса — о том, что означает должность «первый архиатр», чем отличается экстраординарный профессор от ординарного; и почему он составлял гороскопы. Целестин Ковалевский — юрист, который четыре раза избирался ректором университета. Он пользовался такой большой популярностью среди студентов, что Иммануил Кант даже написал стихи (эпитафию) на смерть Ковалевского., В органном зале собора находится плита-эпитафия Лютеру Брауншвейгскому — Великому магистру Тевтонского ордена. Именно его захоронение 18 апреля 1335 года является первым погребением в Кафедральном соборе. Канцлер Пруссии, Иоханн фон Крейтцен, расскажет, с какой целью он был направлен в Литву герцогом Альбрехтом Бранденбургским и кто из его рода вписал свои имена в историю Российской империи, снискав воинскую славу. Сара Бригелия раскроет тайну, почему она, простая дочь кормилицы, была похоронена в Кафедральном соборе, и кто такая, упомянутая в тексте эпитафии, завистливая Лахеса., А вот какие байки о подвалах Кафедрального собора рассказывают исследователи немецкого наследия Калининграда на форуме «Подземелья Кёнигсберга», «Мне кажется, что именно таких [высоких сводчатых] подвалов в соборе нет и быть не может — грунтовые воды слишком высоки, а помещения подвалов никак не напоминают кессоны. Между тем, достоверно известно, что ниже уровня пола главного нефа (про боковые нефы точно не скажу) была устроена громадная усыпальница и хоронили в соборе сначала знать, а потом профессуру… Всем известна хранящаяся там же в соборе картина — извлечение останков И. Канта из склепа. На картине четко видно, как разобран плиточный пол и чувак с черепом нашего любимого философа вылезает из склепа по лестнице». «По моим скромным данным, под собором действительно существуют подвальные помещения с высотой потолка около 160 см! Были доступны для посещения вплоть до начала активной реставрации здания, в этих подвалах до середины 80-х находились с времен войны какие-то слесарно-токарные станки и остатки сопутствующего инструмента…» «Сейчас проживаю в Алма-Ате, но в 1990 году был в вашем городе. В Кафедральный собор заходил с товарищем, много лазили по руинам. Не знаю, как сейчас, но тогда это были просто остовы стен, с винтовыми лестницами в их толще, проход в собор закрывала ржавая решетка, через которую мы туда и попали, охраны не было. Что касается могильных плит, по моему, магистров — они точно были, мы ногами раскидали слой обломков на полу — плит с четкими надписями и рисунками. Входы в подвальные этажи видели: частично засыпанные битым кирпичом, частично — грунтом. Фонарей с собой не было, поэтому не полезли внутрь»., Экскурсия «Эпитафии: тайны и смысл» проводится каждый четверг., Фото: Евгении Романовой