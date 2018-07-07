Кому писал стихи Кант, и что находится в подвалах: Кафедральный собор запустил экскурсию по надгробным плитам

— Раньше эпитафия для меня была просто плитой на стене, украшением собора. Но по мере изучения этой темы я всё больше углублялась в истории жизни людей: за каждой эпитафией стоит конкретный человек, со своим характером и судьбой, — говорит Мария Серебрякова., ,