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Пьянству бой: потребление алкоголя в Беларуси резко снизилось
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Пьянству бой: потребление алкоголя в Беларуси резко снизилось 

Мир24 1 час назад
В Беларуси стали пить меньше алкоголя. Об этом рассказали специалисты Всемирной организации здравоохранения, сообщает телеканал «МИР 24».
В рейтинге самых пьющих страна занимает 27-е место. Еще год назад Беларусь была на второй строчке. Улучшить ситуацию помогли запрет на распитие спиртного в общественных местах, ограничение на рекламу алкоголя и программы, нацеленные на здоровый образ жизни. Но и это еще не все. Бороться с пагубной привычкой будут и дальше дополнительными методами.
«Самые эффективные меры находятся в плоскости первичной профилактики. Здесь очень важны популяционные меры, то есть то, что выходит за рамки ответственности системы здравоохранения. Четыре основных шага: повышение акцизов, запрет или ограничение рекламы, запрет на вождение в нетрезвом состоянии, ограничение по физической доступности: по времени и возрасту. Это эффективно», — отметил руководитель странового офиса всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.
В Беларуси с синдромом алкогольной зависимости на учете стоит в десятки тысяч людей меньше, чем несколько лет назад. С 2012 года снижается и количество смертей и заболеваний от пагубной привычки, примерно на 7% в год.
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