«С этим разберемся!»: Гоген Солнцев просит не лезть в его личную жизнь

В сети не прекращается обсуждение личной жизни эпатажного шоумена Гогена Солнцева. 37-летний мужчина шокировал общественность свадьбой и медовым месяцем с 63-летней Екатериной Терешкович. Теперь же стало известно, что пара задумывается о детях.

Ранее Солнцев упоминал о желании обзавестись детьми, а теперь дал понять, что он всерьез задумывается над пополнением в семье. Мужчина считает, что современная медицина творит чудеса и у них с Терешкович вполне могут родиться наследники: «Мне всегда хочется спросить, а кому мы должны что-либо доказывать с Катюшкой? Людям, которые любят ставить всем подряд диагнозы? Которые ведут подсчет нашей разницы в возрасте? У вас масса вопросов к нашей семье. А почему у вас нет вопросов к себе?.. Пусть и ваша жизнь будет полна любви! И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим разберемся!»

Гогена удивляет, что умные и начитанные люди вместо того чтобы посвятить время себе и своим близким тратят его на обсуждение чужой личной жизни и публикацию оскорблений. Он подчеркивает, что не намерен переубеждать злопыхателей, которым желает счастья и ощущений, подобных тем, которые сейчас испытывает он с возлюбленной. Знаменитость не скрывает, что в отношениях с Екатериной он обрел гармонию, причем не только душевную, но физическую, поскольку у них не платонические, а вполне нормальные супружеские отношения, где есть место интиму: «Соблазняешь меня своей кожей, Своим запахом, своим лицом, Я хочу тебя часто до дрожи И ни кто и ни что ни при чем Ты отдашь всю себя без остатка, В эйфории тебя обниму И хочу постоянно и сладко, Ты — то все, для чего я живу…»

Несмотря на значительную разницу в возрасте, бывший участник шоу «Дом-2» Гоген Солнцев и его жена Екатерина Терешкович демонстрируют идиллию в браке. Она явно «мозолит глаза» многочисленным недоброжелателям, которые то и дело критикуют супругов, считая, что те просто играют на публику. Решение сына связать себя узами брака, как известно, сильно расстроило его мать, которая не стала скрывать негатива к новоиспеченной невестке. В сети обсуждают новые откровения знаменитости: «Да какая разница? Пускай каждый занимается, чем хочет и с кем хочет! Хватит уже осуждать других людей, следите за своей жизнью!» «Тут и не надо стараться понимать этого парня! Видно, что эта женщина воспользовалась слабостью мальчика, конечно, ему не надо стараться подбирать слова к ней при любой ситуации». «Любви все возрасты покорны.. Бабуля и внучок, так мило!» «Ну, хочет он детей от жены-пенсионерки… Что тут такого? Бывает».

«Молодцы! Никогда не слушайте сплетников и завистников! Добра вам!» «Слушайте, вот все кидаются на них. А ведь они такие не одни! У Пугачевой с Галкиным тоже не меньше разница! Но на их страницах ими восхищаются». «Гоген и Катя, я вас заставляю как самый главный антихейтер! Будьте счастливы!» «Вы крутые! И лично мне не доставляет удовольствия копаться в грязном белье, а зачем? Вы учите своим примером следовать за своей собственной мечтой!» А вот мать Гогена Солнцева считает, что пожилая женщина не сможет родить ей внуков, потому она всячески критикует ее и призывает «отвязаться» от ее сына.