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Лодка с рыбаком перевернулась на Оби: на месте работали спасатели
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Лодка с рыбаком перевернулась на Оби: на месте работали спасатели 

ngs.ru 24 минуты назад
Фото: ngs.ru
Вечером 7 июля новосибирские спасатели МАСС вытащили из перевернувшейся на Оби лодки рыбака недалеко от Коммунального моста.
По информации спасателей, инцидент произошёл около 22:00 в Ленинском районе Новосибирска.
«Мужчина рыбачил с лодки. Неаккуратно заманеврировал и опрокинулся. Как только поступила информация, мы отправили оперативную группу спасателей на катере. Прибыв на место, они подобрали, выловили и отбуксировали его до берега. Он был на резиновой лодке», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.
По словам Максимова, мужчина отказался от медицинской помощи. Согласно информации в официальной группе МАСС в соцсети «ВКонтакте», на спасение мужчины у спасателей ушло 7 минут.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз: в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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