Спасателей вызвали на помощь двоим мужчинам и подростку в тонущей лодке

7 июля новосибирские спасатели МАСС вытащили из тонущей в Оби лодки троих рыбаков возле посёлка Морской.

Как рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов, очевидец сообщил о терпящих бедствии рыбакам в 8:45.

«Поехали рыбачить на «казанке», — пояснил Максимов. — Начался небольшой шторм, лодку притопило. Она начала тонуть, люди оказались в воде. Спасло только то, что они были в жилетах спасательных, и круг у них был спасательный».

В МАСС уточнили, что к моменту приезда спасателей, лодка практически затонула, а мужчины и подросток держались за два спасательных круга.

«Группа обнаружила троих человек: двое мужчин, порядка пятидесяти лет, — уточнил Максимов. — И ребёнок, подросток, сын одного из мужчин. На берегу все они переоделись в тёплые вещи. У одного из них от холодной воды постоянно сводило ногу. От медицинской помощи отказались».

В начале недели спасатели МАСС дважды выезжали к городским водоёмам. По информации спасателей, во время купания пострадал подросток и пропал без вести мужчина.