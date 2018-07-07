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Студентка медколледжа, пропавшая в Березниках неделю назад, нашлась живой
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Студентка медколледжа, пропавшая в Березниках неделю назад, нашлась живой 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Студентка из Березников, которую неделю разыскивали родные, нашлась. Она жива, но очень напугана — боится гражданского мужа, который систематически её избивал.
Мама 26-летней студентки Рауза рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье», что после появления информации о розыске дочери в Интернете, на связь вышла знакомая девушки. Она рассказала, что та находится у неё — прячется от мужа. А недавно позвонила и сама пропавшая, которая успокоила маму, сказав, что с неё всё в порядке.
«Когда я узнала, что дочка нашлась, так и упала в огороде. Я очень за неё волновалась», — сказала Рауза. — «К сожалению, о том, что сожитель её избивал, я узнала слишком поздно. Она мне сказала об этом только 20 июня, когда они вместе приезжали в гости. Дочка была очень худой, на ногах были зимние сапоги. Она показала синяки. Также я узнала, что однажды он избил её лопатой, после чего этим делом занялась полиция. Но дочка заявление забрала. Пожалела его. После этого у неё начались сильные головные боли. Видимо, она уже не могла терпеть такое отношение сожителя, поэтому и сбежала от него. После того, как дочь пропала, он начал обвинять её в том, что она пила. Но дочка — инвалид детства, ей делали операцию на сердце. Она вообще никогда не пила. Хорошо, что сейчас она находится в безопасности. О том, что дочь нашлась, я сообщила в полицию».
Девушка пока будет оставаться у знакомой, так как очень боится, что её найдёт гражданский муж.
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