Черчесов и Чиндяйкин: два лидера с мощной харизмой

В дни чемпионата мира по футболу вся страна болеет за наших. Телеканал «МИР 24» решил найти актера, который мог бы сыграть тренера сборной России по футболу Станислава Саламовича Черчесова

Внешне на Черчесова похож Николай Чиндяйкин . Их кое-что объединяет и кроме внешности. Так, Черчесов больше всего играл, а потом и тренировал «Спартак» , Чиндяйкин, пусть и с недавнего времени, с подачи своего соседа по гримерной во МХАТе Дмитрия Назарова тоже болеет именно за «Спартак».

Чиндяйкин с самого начала выбрал актерскую карьеру, выбрал и идет по ней уверенным шагом уже 54 года, с того самого момента, как перешагнул порог Ростовского училища искусств, а Черчесов, который рос в большой осетинской семье, так плохо учился, что родители в конце концов отдали его в городскую футбольную секцию. Родители, вероятно, надеялись, что спорт еще может его исправить. И угадали! Повезло в итоге не только ему — он оказался в воротах городского футбольного клуба — но и в итоге всей России!

Чиндяйкин в футбол играет, но рано начав играть роли не только полковников, но и генералов, а параллельно — криминальных авторитетов и воров в законе, только раз подошел к спортивной теме. На заре 2000-х в сериале «Парни из стали» он сыграл спортивного тренера, правда, не сборной России, а небольшой команды провинциального города, и не по футболу, а по боксу. Но первый шаг сделан, а большому актеру, которым Чиндяйкин, безусловно, является все по плечу — даже выиграть еще раз у сборной Испании, пусть теперь и в кино.

Черчесов тем временем стал национальным героем, его даже сравнивают с Че Геварой. Ему посвящают граффити, песни и стихи.

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