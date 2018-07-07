В Казахстане наградили мужчин, спасших тонувшего ребенка

Власти Казахстана наградили троих добровольцев, которые помогли спасти ребенка. Им вручили благодарственные письма, сообщает телеканал «МИР 24».

Инцидент произошел 2 июля. Мальчик едва не утонул, упав в воду. Крики о помощи услышали трое прохожих. Они вытащили шестилетнего мальчика на берег.

В феврале на Капчагайском водохранилище недалеко от Алматы две машины рыбаков провалились под лед. Оба автомобиля ушли в воду примерно в 300 метрах от берега. Спасателям с трудом удалось вытащить мужчин на сушу.

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